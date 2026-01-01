У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 12:16
У неділю, 8 листопада, у зв’язку з проведенням «Лучеськ півмарафону 2026» буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
З 07:00 до 15:00 буде обмежено в’їзд транспорту на проспект Волі — на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.
З 08:30 до 12:00 буде обмежено рух транспорту за маршрутом:
проспект Волі — вулиця Словацького — вулиця Богдана Хмельницького — вулиця Сенаторки Левчанівської — вулиця Глушець — вулиця Братковського — вулиця Плитниця — вулиця Замкова — вулиця Глушець — Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки — вулиця Глушець — проїзд Тещин Язик — проспект Волі.
Рух громадського транспорту буде змінено.
З 12:00 до 15:00 рух тролейбусів здійснюватиметься за тимчасовою схемою, яка діятиме з 07:00 до 08:30.
Після 15:00 рух громадського транспорту відновиться за звичайними щоденними маршрутами.
"Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
З 07:00 до 15:00 буде обмежено в’їзд транспорту на проспект Волі — на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.
З 08:30 до 12:00 буде обмежено рух транспорту за маршрутом:
проспект Волі — вулиця Словацького — вулиця Богдана Хмельницького — вулиця Сенаторки Левчанівської — вулиця Глушець — вулиця Братковського — вулиця Плитниця — вулиця Замкова — вулиця Глушець — Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки — вулиця Глушець — проїзд Тещин Язик — проспект Волі.
Рух громадського транспорту буде змінено.
З 12:00 до 15:00 рух тролейбусів здійснюватиметься за тимчасовою схемою, яка діятиме з 07:00 до 08:30.
Після 15:00 рух громадського транспорту відновиться за звичайними щоденними маршрутами.
"Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 13:09
У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 12:16
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:59
Стріляв у єгеря та вбив його дружину: прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення 44-річному лучанину
Сьогодні, 11:00