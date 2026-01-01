У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси





Про це



З 07:00 до 15:00 буде обмежено в’їзд транспорту на проспект Волі — на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.



З 08:30 до 12:00 буде обмежено рух транспорту за маршрутом:



проспект Волі — вулиця Словацького — вулиця Богдана Хмельницького — вулиця Сенаторки Левчанівської — вулиця Глушець — вулиця Братковського — вулиця Плитниця — вулиця Замкова — вулиця Глушець — Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки — вулиця Глушець — проїзд Тещин Язик — проспект Волі.



Рух громадського транспорту буде змінено.



З 12:00 до 15:00 рух тролейбусів здійснюватиметься за тимчасовою схемою, яка діятиме з 07:00 до 08:30.



Після 15:00 рух громадського транспорту відновиться за звичайними щоденними маршрутами.



"Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 8 листопада, у зв’язку з проведенням «Лучеськ півмарафону 2026» буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів.Про це повідомили у Луцькій міській раді.З 07:00 до 15:00 буде обмежено в’їзд транспорту на проспект Волі — на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.З 08:30 до 12:00 буде обмежено рух транспорту за маршрутом:Рух громадського транспорту буде змінено.З 12:00 до 15:00 рух тролейбусів здійснюватиметься за тимчасовою схемою, яка діятиме з 07:00 до 08:30.Після 15:00 рух громадського транспорту відновиться за звичайними щоденними маршрутами."Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути", - наголошують у міській раді.

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