У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси

У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
У неділю, 8 листопада, у зв’язку з проведенням «Лучеськ півмарафону 2026» буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

З 07:00 до 15:00 буде обмежено в’їзд транспорту на проспект Волі — на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.

З 08:30 до 12:00 буде обмежено рух транспорту за маршрутом:

проспект Волі — вулиця Словацького — вулиця Богдана Хмельницького — вулиця Сенаторки Левчанівської — вулиця Глушець — вулиця Братковського — вулиця Плитниця — вулиця Замкова — вулиця Глушець — Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки — вулиця Глушець — проїзд Тещин Язик — проспект Волі.

Рух громадського транспорту буде змінено.

З 12:00 до 15:00 рух тролейбусів здійснюватиметься за тимчасовою схемою, яка діятиме з 07:00 до 08:30.

Після 15:00 рух громадського транспорту відновиться за звичайними щоденними маршрутами.

"Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, рух транспорту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 13:09
На Волині на вулиці у чоловіка зупинилося серце: медики повернули його до життя
Сьогодні, 12:35
У Луцьку на Волі обмежать рух транспорту: як курсуватимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 12:16
Рятувальні роботи тривають пʼяту добу: у Комишувасі з-під завалів підземної школи дістали тіла 53 людей. ФОТО
Сьогодні, 11:59
Стріляв у єгеря та вбив його дружину: прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення 44-річному лучанину
Сьогодні, 11:00
Медіа
відео
1/8