Стріляв у єгеря та вбив його дружину: прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення 44-річному лучанину

За вбивство дружини єгеря та замах на його життя прокуратура вимагатиме довічного ув’язнення.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.44-річного жителя Луцька засуджено до 13 років позбавлення волі за вбивство дружини єгеря та замах на його життя.Прокурори Волинської обласної прокуратури оскаржать вирок в апеляційному суді та наполягатимуть на довічному позбавленні волі.У суді прокурори довели, що 29 березня 2025 року єгер Володимир-Волинської мисливської дільниці ДП «Ліси України» отримав повідомлення про незаконне полювання поблизу села Пустомити Луцького району.Під час перевірки інформації він виявив озброєного чоловіка, який намагався уникнути затримання. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого чоловік кілька разів вистрілив у єгеря, а потім у його дружину, яка перебувала разом із ним.Жінка загинула на місці події, а єгер отримав вогнепальні поранення.Під час обшуку в помешканні засудженого правоохоронці вилучили два пістолети, патрони, бездимний порох та капсули з наркотичним засобом - трамадолом.Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві близького родича особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, закінченому замаху на вбивство такої особи, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами, а також незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115; пп. 8, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 309 КК України).Наразі засуджений перебуває під вартою.- Ми вважаємо, що покаранням за цей цинічний злочин – убивство беззахисної жінки та замах на життя людини, яка виконувала свій службовий обов'язок, – має бути максимально суворим, - наголошує виконувач обов'язків керівника Волинської обласної прокуратури, який очолював групу прокурорів та підтримував обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, - Тому прокуратура оскаржить вирок суду першої інстанції, вимагаючи суворішого покарання для вбивці.