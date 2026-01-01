Через посуху зменшився урожай цукрових буряків на Волині

Через посуху зменшився урожай цукрових буряків на Волині
Через посушливу весну та літо урожайність цукрових буряків на Волині цьогоріч зменшилася порівняно з минулим роком. Водночас цукристість коренеплодів зросла і становить близько 19%.
Про це 6 листопада у коментарі Суспільному розповів начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш. З його слів, цього року аграрії посіяли 9 тисяч гектарів буряків, 70% площ уже зібрали.

Який урожай цукрових буряків

У агрогосподарстві у Луцькому районі цукрові буряки посіяли на 350 гектарах. Викопали уже 200 гектарів, каже агроном Олег Супрун. З його слів, цього року на 40% урожайність менша, ніж торік, у зв'язку з погодніми умовами. Причиною цьому є посушливі весна і літо.

«Цього року стикнулися з вологозабезпеченням та меншою кількістю дощів, що призвело до повільного росту буряка і зменшення маси коренеплоду. Але цукристість біля 19% . Це набагато більше, ніж минулого року», — каже Олег Супрун.

Комбайнер Сергій Костюк, який родом із міста Полонне Хмельницької області, уже четвертий рік поспіль приїздить на Волинь збирати цукрові буряки. Говорить: працюють із напарником в полі по 12 годин. Пояснює, як працює сучасна техніка.

«Комбайни сучасні, нові, це не колишні. Вони йдуть, самі всю роботу роблять, в нас виходить цукровий буряк чистенький, — говорить Сергій Костюк. — Урожай поганий цього року, слабий. Торік був кращий. Засуха цьому посприяла, мабуть».

Директор агропідприємства Ігор Павлович говорить: цього року планують зібрати 20 тисяч тонн цукрових буряків. З його слів, цього року, попри посушливу погоду, радує цукритість буряка.

«Здаємо цукровий буряк із цукристістю понад 18%. Вихід цукру з тонни буряка більша, як торік, — каже Ігор Павлович. — Мій прогноз, що буде дорожчати цукор, якщо цього року, то наступного точно. Бо цукрових буряків набагато менше, як в минулому році зібрано».

В області фермери уже викопали майже 300 тисяч тонн, сказав начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш. Середня врожайність цукрових буряків становить 47 тонн з гектара.

«В області два переробних заводи, але активно з аграріями працює Гнідавський цукровий завод. Станом на 1 жовтня ним вироблено понад 20 тисяч тонн цукру і здійснено переробку поверх 150 тисяч буряків», — каже Олександр Книш.

Зі слів Олександра Книша, збір цукрових буряків завершать за декілька тижнів.

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Теги: урожай, Волинь
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