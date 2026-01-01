На Волині середня ціна у котеджних містечках зросла протягом року на 51%





За даними порталу



Важливим центром формування вартості залишається Луцьк. У досліджуваних котеджних містечках самого міста житло вже розпродане, а актуальна пропозиція зосереджена в передмістях та інших населених пунктах області.



Середня ціна додала майже 17 тис. грн за квадратний метр



За рік середня вартість квадратного метра у котеджних містечках області збільшилася на 16 831 грн — із 33 035 до 49 866 грн. Відносний приріст становив 50,9%, або близько 51%.



У Луцькому районі середня ціна зросла із 32 720 до 50 874 грн/м² — на 55,5%. Вона перевищує загальнообласний показник на 1 008 грн/м².



У Ковельському районі середня вартість, навпаки, знизилася із 35 762 до 32 727 грн/м², або на 8,5%. Водночас у самому Ковелі показник зріс із 28 364 до 32 727 грн/м² — на 15,4%.



Отже, навіть у межах одного району загальна динаміка та зміна ціни в окремому місті можуть відрізнятися. У жовтні 2026 року середня ціна в Луцькому районі була на 18 147 грн/м² вищою, ніж у Ковельському.



Рованці показали найбільше зростання, Липини залишилися найдорожчими



Найбільше підвищення серед населених пунктів із цінами за обидва періоди зафіксовано в Рованцях. Середня вартість квадратного метра збільшилася із 24 075 до 49 709 грн — на 25 634 грн, або на 106,5%.



Таким чином, показник Рованців більш ніж подвоївся та майже зрівнявся із середнім по області.



У Струмівці зростання було помірнішим: із 32 739 до 38 240 грн/м², або на 16,8%. Попри наявність дорогих об’єктів, середня ціна в цьому населеному пункті залишається нижчою, ніж у Рованцях, Підгайцях і Липинах.



Липини зберегли найвищу середню вартість серед населених пунктів з актуальними цінами — 53 401 грн/м². Однак порівняно з жовтнем 2025 року, коли показник становив 63 259 грн/м², він знизився на 9 858 грн, або на 15,6%.



У Підгайцях середня ціна в жовтні 2026 року становила 48 085 грн/м². У попередньому річному зрізі цінового показника для цього населеного пункту не було.



У Боратині, Зміїнці та Тарасовому в жовтні 2026 року немає активної пропозиції в досліджуваних містечках: об’єкти розпродані або заморожені. У Світязі проєкт заморозили. Вибуття цих об’єктів із продажу також змінює середні ціни району та області.



Від 32,7 до 73,5 тис. грн за квадратний метр



Мінімальну вартість квадратного метра у жовтні 2026 року зафіксовано в проєкті «Таунхауси на Відродження» у Ковелі — 32 727 грн.



Максимальна ціна становить 73 528 грн/м² у котеджному містечку «Біля лісу» в Струмівці.



Різниця між найдоступнішою та найдорожчою пропозиціями сягає 40 801 грн/м². Максимальна ціна перевищує мінімальну приблизно у 2,25 раза.



Струмівка водночас має найвищу ціну окремого об’єкта та середній показник 38 240 грн/м². Це показує значну цінову різницю між проєктами навіть у межах одного населеного пункту.



Найбільше змінилася середня ціна дуплексів



Найбільший відсотковий приріст серед типів нерухомості показали дуплекси. Їхня середня вартість збільшилася із 25 882 до 43 147 грн/м² — на 17 265 грн, або на 66,7%.



Середня ціна таунхаусів збільшилася із 30 492 до 37 272 грн/м². Абсолютний приріст становив 6 780 грн, відносний — 22,2%.



Найстриманішою була динаміка котеджів: із 56 630 до 59 196 грн/м², або на 4,5%. Водночас саме котеджі залишаються найдорожчим форматом. Їхній квадратний метр у середньому на 58,8% дорожчий, ніж у таунхаусах.



За рік змінилося співвідношення цін між таунхаусами та дуплексами. У жовтні 2025 року квадратний метр дуплекса коштував дешевше, а у жовтні 2026-го його середня ціна вже перевищувала показник таунхаусів на 5 875 грн.



Таунхауси, таким чином, залишаються найдоступнішим із трьох представлених форматів за середньою вартістю квадратного метра.



Ціновий розрив між готовими містечками та будівництвом скоротився



Середня ціна у збудованих містечках зросла із 24 243 до 47 789 грн/м² — на 23 546 грн, або на 97,1%.



У споруджуваних містечках показник збільшився із 39 424 до 50 664 грн/м² — на 11 240 грн, або на 28,5%.



У результаті ціновий розрив між цими категоріями суттєво звузився. Якщо у жовтні 2025 року квадратний метр у споруджуваних містечках був у середньому на 62,6% дорожчим, ніж у збудованих, то через рік різниця становила лише 6%, або 2 875 грн/м².



На співвідношення цих показників впливає перехід об’єктів між стадіями. Коли містечко добудовують, його пропозиція переходить із категорії «будується» до категорії «збудовано». Після завершення продажів готовий об’єкт уже не бере участі у формуванні актуальної середньої ціни.



У невеликих сегментах вихід або вибуття навіть одного проєкту може суттєво змінити середній показник. Саме тому майже дворазове збільшення середньої ціни готового житла потрібно розглядати разом з оновленням пропозиції цієї категорії.



Нові проєкти виходять на ринок із вищою ціною



За спостереженнями Zagorodna.com, нові об’єкти на Волині виходять у продаж із високою стартовою вартістю квадратного метра. Вони формують новий рівень пропозиції, тоді як частина житла за нижчими цінами поступово розпродується.



Поєднання цих процесів підвищує середній показник навіть без однакового перегляду цін у всіх містечках. Якщо з продажу вибуває доступніший проєкт, а натомість з’являється дорожчий, середня ціна населеного пункту або окремого формату може змінитися досить різко.



Так само зниження середнього показника може супроводжувати продаж дорожчих об’єктів і збільшення частки доступнішого житла. Це пояснює, чому динаміка окремих населених пунктів суттєво відрізняється від загальнообласної.



Будматеріали та робоча сила підвищують вартість будівництва



За оцінкою Zagorodna.com, суттєвий вплив на вартість заміського житла мають витрати на будівельні матеріали та оплату праці. Подорожчання конструкцій, покрівлі, утеплення, вікон та інженерного обладнання збільшує бюджет реалізації проєкту. Вартість робіт також закладається у кінцеву ціну житла.



Для нових містечок ці витрати враховуються вже під час формування стартової ціни. У проєктах, які будуються, зміна собівартості може позначатися на вартості наступних черг і будинків, що виходять у продаж.



В умовах війни додаткове значення мають доступність працівників, організація постачання та витрати на енергозабезпечення. Це посилює залежність кінцевої ціни від фактичного бюджету будівництва.



Попит на західні регіони підтримує ціни



За спостереженнями Zagorodna.com, попит на житло в західних регіонах є ще одним чинником впливу на вартість котеджних містечок Волині. Пошук нового місця проживання через війну та переміщення родин підтримують інтерес до будинків і таунхаусів у цій частині країни.



Водночас для покупців важливі можливість переїзду, транспортна доступність, комунікації та близькість до міської інфраструктури. Тому попит розподіляється між містечками нерівномірно, а готові до проживання об’єкти можуть мати перевагу для родин, яким житло потрібне найближчим часом.



Відстань до Луцька впливає на цінові позиції містечок



Близькість до обласного центру є одним із чинників формування вартості. Для покупців заміського житла мають значення щоденні поїздки на роботу, доступ до шкіл, медичних закладів, магазинів та інших послуг Луцька.



Зручне сполучення та невелика відстань до міста можуть підтримувати вищу ціну. Зі збільшенням віддаленості більшу роль відіграють витрати часу на дорогу та наявність власної інфраструктури в населеному пункті.



Оскільки у досліджуваних містечках самого Луцька житло вже розпродане, частина вибору покупців переміщується в передмістя. Водночас відстань працює разом з іншими характеристиками: площею ділянки, якістю будинку, готовністю та забезпеченням комунікаціями. Тому ціни сусідніх проєктів можуть істотно різнитися.



Висновки



За жовтень 2025 — жовтень 2026 року середня ціна пропозиції у котеджних містечках Волині збільшилася приблизно на 51% — до 49 866 грн/м². Ця зміна сформувалася під впливом оновлення складу об’єктів у продажу, виходу нових дорожчих проєктів та витрат на будівництво.



Найбільше серед населених пунктів змінився показник Рованців — на 106,5%. Липини залишилися найдорожчими за середньою ціною, попри її зниження на 15,6%. Максимальна вартість окремого об’єкта зафіксована в КМ «Біля лісу» у Струмівці — 73 528 грн/м².



Серед форматів найбільший приріст середньої ціни показали дуплекси — 66,7%. Котеджі зберегли найвищу вартість квадратного метра, а таунхауси — найнижчу.



Продаж готового житла, завершення будівництва та вихід нових об’єктів суттєво змінюють цінову картину невеликого регіонального ринку. Попит на західні області та близькість до Луцька додатково впливають на цінові позиції конкретних містечок.



Прогноз на 2027 рік



За оцінкою Zagorodna.com, нові проєкти й надалі можуть виходити на ринок за вищими цінами, якщо витрати на матеріали та робочу силу зростатимуть. Продаж доступнішого житла також здатний підвищувати середню вартість пропозиції, що залишається на ринку.



Найкращі передумови для утримання цінових позицій матимуть містечка зі зручним сполученням із Луцьком, облаштованими комунікаціями та високою готовністю. Попит на західні регіони підтримуватиме інтерес до такого житла, проте темпи продажів залежатимуть від платоспроможності родин і безпекової ситуації.



Середні показники окремих населених пунктів та стадій готовності можуть і надалі суттєво коливатися через завершення продажів, добудову містечок та появу нових проєктів. Тому повторення річного приросту на 51% не є базовим сценарієм для кожного об’єкта.



За обмеженого бюджету покупців забудовники можуть підтримувати продажі розтермінуванням та індивідуальними умовами оплати. Подальшу динаміку визначатиме баланс між собівартістю нового будівництва, складом доступної пропозиції та реальними можливостями покупців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жовтні 2026 року середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Волинської області становила 49 866 грн проти 33 035 грн роком раніше. Середній показник пропозиції зріс на 51%. На його динаміку вплинули зміна складу об’єктів у продажу, вихід нових дорожчих проєктів, вартість будівництва та попит на житло в західних регіонах.За даними порталу Zagorodna.com , цінова картина ринку змінюється разом із самою пропозицією. Збудоване житло розпродується й виходить із продажу, споруджувані містечка переходять до категорії готових, а нові проєкти стартують із вищою вартістю квадратного метра. Тому значні коливання середніх показників відображають і подорожчання будівництва, і оновлення асортименту житла.Важливим центром формування вартості залишається Луцьк. У досліджуваних котеджних містечках самого міста житло вже розпродане, а актуальна пропозиція зосереджена в передмістях та інших населених пунктах області.За рік середня вартість квадратного метра у котеджних містечках області збільшилася на 16 831 грн — із 33 035 до 49 866 грн. Відносний приріст становив 50,9%, або близько 51%.У Луцькому районі середня ціна зросла із 32 720 до 50 874 грн/м² — на 55,5%. Вона перевищує загальнообласний показник на 1 008 грн/м².У Ковельському районі середня вартість, навпаки, знизилася із 35 762 до 32 727 грн/м², або на 8,5%. Водночас у самому Ковелі показник зріс із 28 364 до 32 727 грн/м² — на 15,4%.Отже, навіть у межах одного району загальна динаміка та зміна ціни в окремому місті можуть відрізнятися. У жовтні 2026 року середня ціна в Луцькому районі була на 18 147 грн/м² вищою, ніж у Ковельському.Найбільше підвищення серед населених пунктів із цінами за обидва періоди зафіксовано в Рованцях. Середня вартість квадратного метра збільшилася із 24 075 до 49 709 грн — на 25 634 грн, або на 106,5%.Таким чином, показник Рованців більш ніж подвоївся та майже зрівнявся із середнім по області.У Струмівці зростання було помірнішим: із 32 739 до 38 240 грн/м², або на 16,8%. Попри наявність дорогих об’єктів, середня ціна в цьому населеному пункті залишається нижчою, ніж у Рованцях, Підгайцях і Липинах.Липини зберегли найвищу середню вартість серед населених пунктів з актуальними цінами — 53 401 грн/м². Однак порівняно з жовтнем 2025 року, коли показник становив 63 259 грн/м², він знизився на 9 858 грн, або на 15,6%.У Підгайцях середня ціна в жовтні 2026 року становила 48 085 грн/м². У попередньому річному зрізі цінового показника для цього населеного пункту не було.У Боратині, Зміїнці та Тарасовому в жовтні 2026 року немає активної пропозиції в досліджуваних містечках: об’єкти розпродані або заморожені. У Світязі проєкт заморозили. Вибуття цих об’єктів із продажу також змінює середні ціни району та області.Мінімальну вартість квадратного метра у жовтні 2026 року зафіксовано в проєкті «Таунхауси на Відродження» у Ковелі — 32 727 грн.Максимальна ціна становить 73 528 грн/м² у котеджному містечку «Біля лісу» в Струмівці.Різниця між найдоступнішою та найдорожчою пропозиціями сягає 40 801 грн/м². Максимальна ціна перевищує мінімальну приблизно у 2,25 раза.Струмівка водночас має найвищу ціну окремого об’єкта та середній показник 38 240 грн/м². Це показує значну цінову різницю між проєктами навіть у межах одного населеного пункту.Найбільший відсотковий приріст серед типів нерухомості показали дуплекси. Їхня середня вартість збільшилася із 25 882 до 43 147 грн/м² — на 17 265 грн, або на 66,7%.Середня ціна таунхаусів збільшилася із 30 492 до 37 272 грн/м². Абсолютний приріст становив 6 780 грн, відносний — 22,2%.Найстриманішою була динаміка котеджів: із 56 630 до 59 196 грн/м², або на 4,5%. Водночас саме котеджі залишаються найдорожчим форматом. Їхній квадратний метр у середньому на 58,8% дорожчий, ніж у таунхаусах.За рік змінилося співвідношення цін між таунхаусами та дуплексами. У жовтні 2025 року квадратний метр дуплекса коштував дешевше, а у жовтні 2026-го його середня ціна вже перевищувала показник таунхаусів на 5 875 грн.Таунхауси, таким чином, залишаються найдоступнішим із трьох представлених форматів за середньою вартістю квадратного метра.Ціновий розрив між готовими містечками та будівництвом скоротивсяСередня ціна у збудованих містечках зросла із 24 243 до 47 789 грн/м² — на 23 546 грн, або на 97,1%.У споруджуваних містечках показник збільшився із 39 424 до 50 664 грн/м² — на 11 240 грн, або на 28,5%.У результаті ціновий розрив між цими категоріями суттєво звузився. Якщо у жовтні 2025 року квадратний метр у споруджуваних містечках був у середньому на 62,6% дорожчим, ніж у збудованих, то через рік різниця становила лише 6%, або 2 875 грн/м².На співвідношення цих показників впливає перехід об’єктів між стадіями. Коли містечко добудовують, його пропозиція переходить із категорії «будується» до категорії «збудовано». Після завершення продажів готовий об’єкт уже не бере участі у формуванні актуальної середньої ціни.У невеликих сегментах вихід або вибуття навіть одного проєкту може суттєво змінити середній показник. Саме тому майже дворазове збільшення середньої ціни готового житла потрібно розглядати разом з оновленням пропозиції цієї категорії.За спостереженнями Zagorodna.com, нові об’єкти на Волині виходять у продаж із високою стартовою вартістю квадратного метра. Вони формують новий рівень пропозиції, тоді як частина житла за нижчими цінами поступово розпродується.Поєднання цих процесів підвищує середній показник навіть без однакового перегляду цін у всіх містечках. Якщо з продажу вибуває доступніший проєкт, а натомість з’являється дорожчий, середня ціна населеного пункту або окремого формату може змінитися досить різко.Так само зниження середнього показника може супроводжувати продаж дорожчих об’єктів і збільшення частки доступнішого житла. Це пояснює, чому динаміка окремих населених пунктів суттєво відрізняється від загальнообласної.За оцінкою Zagorodna.com, суттєвий вплив на вартість заміського житла мають витрати на будівельні матеріали та оплату праці. Подорожчання конструкцій, покрівлі, утеплення, вікон та інженерного обладнання збільшує бюджет реалізації проєкту. Вартість робіт також закладається у кінцеву ціну житла.Для нових містечок ці витрати враховуються вже під час формування стартової ціни. У проєктах, які будуються, зміна собівартості може позначатися на вартості наступних черг і будинків, що виходять у продаж.В умовах війни додаткове значення мають доступність працівників, організація постачання та витрати на енергозабезпечення. Це посилює залежність кінцевої ціни від фактичного бюджету будівництва.За спостереженнями Zagorodna.com, попит на житло в західних регіонах є ще одним чинником впливу на вартість котеджних містечок Волині. Пошук нового місця проживання через війну та переміщення родин підтримують інтерес до будинків і таунхаусів у цій частині країни.Водночас для покупців важливі можливість переїзду, транспортна доступність, комунікації та близькість до міської інфраструктури. Тому попит розподіляється між містечками нерівномірно, а готові до проживання об’єкти можуть мати перевагу для родин, яким житло потрібне найближчим часом.Відстань до Луцька впливає на цінові позиції містечокБлизькість до обласного центру є одним із чинників формування вартості. Для покупців заміського житла мають значення щоденні поїздки на роботу, доступ до шкіл, медичних закладів, магазинів та інших послуг Луцька.Зручне сполучення та невелика відстань до міста можуть підтримувати вищу ціну. Зі збільшенням віддаленості більшу роль відіграють витрати часу на дорогу та наявність власної інфраструктури в населеному пункті.Оскільки у досліджуваних містечках самого Луцька житло вже розпродане, частина вибору покупців переміщується в передмістя. Водночас відстань працює разом з іншими характеристиками: площею ділянки, якістю будинку, готовністю та забезпеченням комунікаціями. Тому ціни сусідніх проєктів можуть істотно різнитися.За жовтень 2025 — жовтень 2026 року середня ціна пропозиції у котеджних містечках Волині збільшилася приблизно на 51% — до 49 866 грн/м². Ця зміна сформувалася під впливом оновлення складу об’єктів у продажу, виходу нових дорожчих проєктів та витрат на будівництво.Найбільше серед населених пунктів змінився показник Рованців — на 106,5%. Липини залишилися найдорожчими за середньою ціною, попри її зниження на 15,6%. Максимальна вартість окремого об’єкта зафіксована в КМ «Біля лісу» у Струмівці — 73 528 грн/м².Серед форматів найбільший приріст середньої ціни показали дуплекси — 66,7%. Котеджі зберегли найвищу вартість квадратного метра, а таунхауси — найнижчу.Продаж готового житла, завершення будівництва та вихід нових об’єктів суттєво змінюють цінову картину невеликого регіонального ринку. Попит на західні області та близькість до Луцька додатково впливають на цінові позиції конкретних містечок.За оцінкою Zagorodna.com, нові проєкти й надалі можуть виходити на ринок за вищими цінами, якщо витрати на матеріали та робочу силу зростатимуть. Продаж доступнішого житла також здатний підвищувати середню вартість пропозиції, що залишається на ринку.Найкращі передумови для утримання цінових позицій матимуть містечка зі зручним сполученням із Луцьком, облаштованими комунікаціями та високою готовністю. Попит на західні регіони підтримуватиме інтерес до такого житла, проте темпи продажів залежатимуть від платоспроможності родин і безпекової ситуації.Середні показники окремих населених пунктів та стадій готовності можуть і надалі суттєво коливатися через завершення продажів, добудову містечок та появу нових проєктів. Тому повторення річного приросту на 51% не є базовим сценарієм для кожного об’єкта.За обмеженого бюджету покупців забудовники можуть підтримувати продажі розтермінуванням та індивідуальними умовами оплати. Подальшу динаміку визначатиме баланс між собівартістю нового будівництва, складом доступної пропозиції та реальними можливостями покупців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію