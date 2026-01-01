Земельні паї за кілька тисяч доларів: скільки коштує земля на Волині в 2026 році
Сьогодні, 12:14
Земельні паї на Волині продають за ціною від кількох тисяч до десятків тисяч доларів за гектар. Найдорожчі пропозиції зосереджені поблизу Луцька, де за гектар землі власники просять до 40 тисяч доларів. Водночас середньозважена вартість гектара сільськогосподарської землі в області у вересні 2026 року становила майже 71 тисячу гривень.
Журналісти ВСН проаналізували ціни на сільськогосподарську землю в області та з'ясували, де власники просять найбільше.
За результатами аналізу відкритих даних Державного земельного кадастру, у вересні 2026 року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі на Волині становила 70 966 гривень. За період із жовтня 2025-го до вересня 2026-го середня вартість гектара становила 64 884 гривні, медіанна — 44 тисячі гривень, ціна зросла на 18,3%.
Для порівняння, середня ціна гектара по Україні за цей період становила 65 498 гривень. За 12 місяців на Волині уклали 5950 угод, за якими продали 7355 гектарів землі на суму близько 480 мільйонів гривень.
Вартість землі залежить від її цільового призначення. Для товарного сільськогосподарського виробництва, до якого належать земельні паї, середня ціна гектара на Волині за період із жовтня 2025-го до вересня 2026-го становила 69 795 гривень. За цей час уклали 297 угод купівлі-продажу загальною площею 515 гектарів.
Для земель особистого селянського господарства середня ціна гектара становила 65 619 гривень, фермерського господарства — 23 477 гривень, а підсобного сільського господарства — 81 166 гривень.
Найдорожчими виявилися землі індивідуального садівництва — 570 413 гривень за гектар. Водночас за цією категорією уклали 114 угод, загальна площа проданих ділянок становила лише дев'ять гектарів.
Щоб з'ясувати, скільки власники хочуть отримати за свої земельні ділянки, журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про продаж землі на Волині, опубліковані восени 2026 року на одному із сайтів оголошень.
Зокрема, у селі Хопнів Ківерцівської громади пропонують земельну ділянку площею два гектари за 10 тисяч доларів. Отже, за один гектар продавець хоче отримати п'ять тисяч доларів.
У селі Замлиння Вишнівської громади виставили на продаж чотири гектари землі сільськогосподарського призначення. В оголошенні зазначена ціна три тисячі доларів за гектар.
Ще одна пропозиція — земельна ділянка площею 1,86 гектара в селі Вербаїв Боратинської громади. Її власник хоче отримати 50 тисяч доларів, тобто приблизно 26,9 тисячі доларів за гектар.
Водночас поблизу Луцька ціни в оголошеннях значно вищі. Наприклад, у селі Небіжка Луцької громади продають 2,36 гектара землі за ціною 400 доларів за сотку. Це відповідає 40 тисячам доларів за гектар. У Великому Омелянику пропонують земельну ділянку площею 1,5 гектара. Власник вказав ціну 27 284,86 гривні за сотку. Таким чином, вартість гектара за цією пропозицією становить близько 2,73 мільйона гривень.
Окрім продажу, землю на Волині виставляють на орендні аукціони. За останні 90 днів оголосили або провели 2983 земельні торги. Медіанна орендна плата становила 3720 гривень за гектар на рік, а під час торгів ціна зростала в середньому на 39,3%. Водночас 40% аукціонів з оренди не відбулися.
Тож нині гектар землі товарного сільськогосподарського призначення на Волині в середньому коштує майже 70 тисяч гривень.
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Журналісти ВСН проаналізували ціни на сільськогосподарську землю в області та з'ясували, де власники просять найбільше.
За результатами аналізу відкритих даних Державного земельного кадастру, у вересні 2026 року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі на Волині становила 70 966 гривень. За період із жовтня 2025-го до вересня 2026-го середня вартість гектара становила 64 884 гривні, медіанна — 44 тисячі гривень, ціна зросла на 18,3%.
Для порівняння, середня ціна гектара по Україні за цей період становила 65 498 гривень. За 12 місяців на Волині уклали 5950 угод, за якими продали 7355 гектарів землі на суму близько 480 мільйонів гривень.
Вартість землі залежить від її цільового призначення. Для товарного сільськогосподарського виробництва, до якого належать земельні паї, середня ціна гектара на Волині за період із жовтня 2025-го до вересня 2026-го становила 69 795 гривень. За цей час уклали 297 угод купівлі-продажу загальною площею 515 гектарів.
Для земель особистого селянського господарства середня ціна гектара становила 65 619 гривень, фермерського господарства — 23 477 гривень, а підсобного сільського господарства — 81 166 гривень.
Найдорожчими виявилися землі індивідуального садівництва — 570 413 гривень за гектар. Водночас за цією категорією уклали 114 угод, загальна площа проданих ділянок становила лише дев'ять гектарів.
Щоб з'ясувати, скільки власники хочуть отримати за свої земельні ділянки, журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про продаж землі на Волині, опубліковані восени 2026 року на одному із сайтів оголошень.
Зокрема, у селі Хопнів Ківерцівської громади пропонують земельну ділянку площею два гектари за 10 тисяч доларів. Отже, за один гектар продавець хоче отримати п'ять тисяч доларів.
У селі Замлиння Вишнівської громади виставили на продаж чотири гектари землі сільськогосподарського призначення. В оголошенні зазначена ціна три тисячі доларів за гектар.
Ще одна пропозиція — земельна ділянка площею 1,86 гектара в селі Вербаїв Боратинської громади. Її власник хоче отримати 50 тисяч доларів, тобто приблизно 26,9 тисячі доларів за гектар.
Водночас поблизу Луцька ціни в оголошеннях значно вищі. Наприклад, у селі Небіжка Луцької громади продають 2,36 гектара землі за ціною 400 доларів за сотку. Це відповідає 40 тисячам доларів за гектар. У Великому Омелянику пропонують земельну ділянку площею 1,5 гектара. Власник вказав ціну 27 284,86 гривні за сотку. Таким чином, вартість гектара за цією пропозицією становить близько 2,73 мільйона гривень.
Окрім продажу, землю на Волині виставляють на орендні аукціони. За останні 90 днів оголосили або провели 2983 земельні торги. Медіанна орендна плата становила 3720 гривень за гектар на рік, а під час торгів ціна зростала в середньому на 39,3%. Водночас 40% аукціонів з оренди не відбулися.
Тож нині гектар землі товарного сільськогосподарського призначення на Волині в середньому коштує майже 70 тисяч гривень.
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