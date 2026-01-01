Луцький суд зобовʼязав модель OnlyFans сплатити податки з 1,9 млн грн доходу

Луцький суд зобовʼязав модель OnlyFans сплатити податки з 1,9 млн грн доходу
Волинський окружний адміністративний суд у Луцьку відмовив місцевій мешканці Оксані Жоголь у позові про скасування податкових нарахувань на понад 381 тис. грн за доходи, отримані на платформі OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту 1,9 млн грн, пише zaxid.net.

Як йдеться в рішенні суду від 14 жовтня, Державна податкова служба України отримала інформацію про доходи волинянки від компетентного органу Великої Британії. Згідно з цими відомостями, у 2023 році Оксана Жоголь отримала 51 510 доларів від британської компанії Fenix International Ltd, яка володіє платформою OnlyFans. За актуальним на той час курсом валют, це понад 1,9 млн грн.

Оскільки модель не сплатила з цієї суми податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податкова провела перевірку й нарахувала їй загалом 381 512 грн податків і штрафів.

Жінка не погодилася з такими висновками та звернулася до суду. Вона стверджувала, що податкова не надала доказів того, що саме вона створювала контент на OnlyFans і була зареєстрована на платформі як авторка. Також позивачка оскаржувала порядок перерахунку отриманого в доларах доходу у гривні.

Суддя Фелікс Волдінер відмовив Оксані Жоголь у задоволенні позову, тож податкові нарахування залишилися чинними. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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Теги: суд, покарання
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