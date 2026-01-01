Зробіть запас води: у Луцьку можливі перебої з водопостачанням







▪️ Привокзальний район;

▪️ центральна частина міста;

▪️ Старе місто;

▪️ мікрорайон Вишків;

▪️ вул. Д. Іващенка, 1а;

▪️ вул. Чорновола, 24.



"Просимо мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води", - звернулися у



Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть регламентні заходи для відновлення якісного та безпечного водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з ремонтними роботами на центральному водогоні діаметром 400 мм 9 листопада з 09:00 до орієнтовно 20:00 буде знижений тиск або тимчасово відсутнє водопостачання у таких районах:▪️ Привокзальний район;▪️ центральна частина міста;▪️ Старе місто;▪️ мікрорайон Вишків;▪️ вул. Д. Іващенка, 1а;▪️ вул. Чорновола, 24."Просимо мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води", - звернулися у Луцькій міській раді Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть регламентні заходи для відновлення якісного та безпечного водопостачання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію