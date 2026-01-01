Зробіть запас води: у Луцьку можливі перебої з водопостачанням
Сьогодні, 14:07
У зв’язку з ремонтними роботами на центральному водогоні діаметром 400 мм 9 листопада з 09:00 до орієнтовно 20:00 буде знижений тиск або тимчасово відсутнє водопостачання у таких районах:
▪️ Привокзальний район;
▪️ центральна частина міста;
▪️ Старе місто;
▪️ мікрорайон Вишків;
▪️ вул. Д. Іващенка, 1а;
▪️ вул. Чорновола, 24.
"Просимо мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води", - звернулися у Луцькій міській раді.
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть регламентні заходи для відновлення якісного та безпечного водопостачання.
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▪️ Привокзальний район;
▪️ центральна частина міста;
▪️ Старе місто;
▪️ мікрорайон Вишків;
▪️ вул. Д. Іващенка, 1а;
▪️ вул. Чорновола, 24.
"Просимо мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води", - звернулися у Луцькій міській раді.
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть регламентні заходи для відновлення якісного та безпечного водопостачання.
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Зробіть запас води: у Луцьку можливі перебої з водопостачанням
Сьогодні, 14:07