У Луцьку продають триповерхову піцерію з обладнанням за 627 тисяч доларів





Інформацію про продаж оприлюднили на популярному сайті оголошень, передає



Будівля має три поверхи та підвал. Загальна площа становить 506 квадратних метрів. Приміщення використовували як кафе-піцерію, однак нині заклад не працює. У будівлі облаштовані зали для відвідувачів, кухня та санвузли.



Приміщення продають із меблями, побутовою технікою та кухонним обладнанням: залишаються печі, духовки, плити, холодильники, посудомийні машини та інше устаткування для ресторанного бізнесу.



Як розповіла журналістам ВСН представниця продавця, заклад припинив роботу через те, що власники перебувають за кордоном. За її словами, обладнання та інтер’єр залишилися в приміщенні. Обладнання можна перевірити під час огляду приміщення. За потреби можна залучити фахівця.



На території є літній майданчик, тераса та балкони з маркізами. У будівлі передбачені центральне водопостачання та каналізація, електрика і газ. Також встановлені система сигналізації та відеоспостереження. За інформацією продавця, біля будівлі є місця для паркування автомобілів. Представниця власників уточнила, що йдеться про паркомісця біля дороги.



Земельна ділянка площею дві сотки перебуває в оренді до 2031 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку виставили на продаж триповерхову комерційну будівлю колишньої піцерії «Маска». Приміщення розташоване в історичній частині міста на вулиці Драгоманова. Загальна площа нерухомості становить понад 500 квадратних метрів, а вартість — понад 28,5 мільйона гривень.Інформацію про продаж оприлюднили на популярному сайті оголошень, передає ВСН Будівля має три поверхи та підвал. Загальна площа становить 506 квадратних метрів. Приміщення використовували як кафе-піцерію, однак нині заклад не працює. У будівлі облаштовані зали для відвідувачів, кухня та санвузли.Приміщення продають із меблями, побутовою технікою та кухонним обладнанням: залишаються печі, духовки, плити, холодильники, посудомийні машини та інше устаткування для ресторанного бізнесу.Як розповіла журналістам ВСН представниця продавця, заклад припинив роботу через те, що власники перебувають за кордоном. За її словами, обладнання та інтер’єр залишилися в приміщенні. Обладнання можна перевірити під час огляду приміщення. За потреби можна залучити фахівця.На території є літній майданчик, тераса та балкони з маркізами. У будівлі передбачені центральне водопостачання та каналізація, електрика і газ. Також встановлені система сигналізації та відеоспостереження. За інформацією продавця, біля будівлі є місця для паркування автомобілів. Представниця власників уточнила, що йдеться про паркомісця біля дороги.Земельна ділянка площею дві сотки перебуває в оренді до 2031 року.

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