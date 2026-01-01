Волинянка Лілія Шумська увійшла до ТОП-100 найвпливовіших жінок українського агробізнесу

Лілія Шумська, яка очолює напрям дистрибуції добрив, насіння та засобів захисту рослин компанії «Волинь-зерно-продукт» (група компаній «Вілія»), увійшла до престижного рейтингу



Рейтинг презентували 6 листопада 2026 року в Києві під час другої жіночої агроконференції «Сила жінок в Агро».



Від локального дистриб'ютора до партнерства з агрохолдингами

Лілія Шумська увійшла до рейтингу в категорії «Бізнес» завдяки професійним досягненням та внеску в розвиток аграрної галузі.



Вона очолює напрям дистрибуції добрив, насіння та засобів захисту рослин компанії «Волинь-зерно-продукт», що входить до групи компаній «Вілія».



За час її керівництва напрям пройшов шлях від локального дистриб'ютора до партнера провідних аграрних компаній України. Серед них — «Західний Буг», «Епіцентр Агро», TAS Agro та МХП.



Одним із вагомих результатів роботи стало розширення імпорту мінеральних добрив через західний кордон України. Йдеться про азотні, сульфатні та комплексні NPK-добрива. Обсяги імпорту вдалося довести до 47 тисяч тонн на рік.



«Приємна несподіванка, яка надихає розвиватися ще більше»

У коментарі інтернет-виданню ВолиньPost Лілія Шумська зізналася, що потрапляння до рейтингу стало для неї приємною несподіванкою. Особливо тішить те, що серед відзначених жінок є й інші представниці Волині.



«Дуже тішить, що нас декілька саме з Волині. Насправді це приємна несподіванка, адже в Україні багато талановитих жінок в аграрній сфері і є з ким поконкурувати. Такі приємні несподіванки дуже надихають ще більше розвиватися і працювати», — розповіла вона.





Десятиліття роботи, складних рішень та амбіцій

За словами Лілії, за цим визнанням стоять роки наполегливої праці, професійного розвитку та готовності брати на себе відповідальність.



Свій шлях в аграрній сфері вона розпочала ще у 16 років із роботи лаборанткою. Згодом перейшла у сферу продажів, а вже у 23 роки очолила напрям торгівлі агроресурсами.



«Мій шлях в агробізнесі розпочався ще у 16 років із роботи лаборантом. У 21 я вже працювала у продажах, а у 23 очолила напрям торгівлі агроресурсами. Тому, мабуть, це результат не одного року роботи, а десятиліття постійного розвитку, складних рішень, амбіцій і готовності брати на себе відповідальність», — зазначила Лілія Шумська.



Водночас вона наголошує, що за особистими досягненнями завжди стоять люди, які підтримують, допомагають та вірять у спільну справу.



«За кожним особистим досягненням стоїть команда, партнери та компанія, яка дає можливість реалізовувати навіть найамбітніші ідеї. Окрема вдячність моєму чоловікові за підтримку та татові за те, що одного разу повірив», — поділилася волинянка.



Лілія Шумська з батьком Євгеном Дудкою

Хто потрапляє до рейтингу найвпливовіших жінок українського агро

AGGEEK AGRO WOMEN 100 — незалежний рейтинг ста жінок, які мають підтверджений вплив на розвиток української аграрної індустрії.



Проєкт покликаний привернути увагу до жінок, які змінюють український агросектор завдяки управлінським рішенням, професійним результатам, знанням, технологіям та власним ініціативам.



Організатори наголошують, що головними критеріями відбору є не посада чи публічність, а реальний внесок у розвиток галузі, масштаб діяльності та зміни, які створює кожна з учасниць.



Рейтинг охоплює сім категорій: бізнес, медіа, освіта, PR та маркетинг, інтелектуальний, соціальний і політичний вплив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка, яка очолює напрям дистрибуції добрив, насіння та засобів захисту рослин компанії, увійшла до престижного рейтингу AGGEEK AGRO WOMEN 100 . До нього потрапили сто жінок, які мають вагомий вплив на розвиток української аграрної індустрії.Рейтинг презентували 6 листопада 2026 року в Києві під час другої жіночої агроконференціїЛілія Шумська увійшла до рейтингу в категорії «Бізнес» завдяки професійним досягненням та внеску в розвиток аграрної галузі.Вона очолює напрям дистрибуції добрив, насіння та засобів захисту рослин компанії «Волинь-зерно-продукт», що входить до групи компаній «Вілія».За час її керівництва напрям пройшов шлях від локального дистриб'ютора до партнера провідних аграрних компаній України. Серед них —таОдним із вагомих результатів роботи стало розширення імпорту мінеральних добрив через західний кордон України. Йдеться про азотні, сульфатні та комплексні NPK-добрива.У коментаріЛілія Шумська зізналася, що потрапляння до рейтингу стало для неї приємною несподіванкою. Особливо тішить те, що серед відзначених жінок є й інші представниці Волині.«Дуже тішить, що нас декілька саме з Волині. Насправді це приємна несподіванка, адже в Україні багато талановитих жінок в аграрній сфері і є з ким поконкурувати. Такі приємні несподіванки дуже надихають ще більше розвиватися і працювати», — розповіла вона.За словами Лілії, за цим визнанням стоять роки наполегливої праці, професійного розвитку та готовності брати на себе відповідальність.Свій шляхіз роботи лаборанткою. Згодом перейшла у сферу продажів, а вже«Мій шлях в агробізнесі розпочався ще у 16 років із роботи лаборантом. У 21 я вже працювала у продажах, а у 23 очолила напрям торгівлі агроресурсами. Тому, мабуть, це результат не одного року роботи, а десятиліття постійного розвитку, складних рішень, амбіцій і готовності брати на себе відповідальність», — зазначила Лілія Шумська.Водночас вона наголошує, що за особистими досягненнями завжди стоять люди, які підтримують, допомагають та вірять у спільну справу.«За кожним особистим досягненням стоїть команда, партнери та компанія, яка дає можливість реалізовувати навіть найамбітніші ідеї. Окрема вдячність моєму чоловікові за підтримку та татові за те, що одного разу повірив», — поділилася волинянка.

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