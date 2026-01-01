Нацгвардійця з Луцька судили за відмову їхати воювати на Донеччину





Луцький міськрайонний суд визнав винним у непокорі солдата Національної гвардії України, який відмовився виконати наказ про відрядження на Донеччину для виконання бойових завдань. За скоєне йому призначили 5 років тюрми, однак реальне покарання замінили на рік іспитового терміну.



Як йдеться у вироку від 30 жовтня, солдат Леонід Ш. проходив службу на посаді стрільця у військовій частині Нацгвардії. 22 вересня 2025 року йому та іншим військовослужбовцям оголосили бойове розпорядження: наступного дня вони мали вирушити до оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» для виконання бойових завдань.



Однак того ж дня близько 15:20 на території військового стрільбища в Луцьку солдат відкрито відмовився виконати наказ командира та їхати на Донеччину.



Під час судового засідання військовий повністю визнав провину та просив суворо його не карати.



Адвокат обвинуваченого просив суд врахувати, що його клієнт є учасником бойових дій, не припиняв військової служби та раніше отримав поранення під час виконання бойового завдання. Також захисник зазначив, що згодом солдат все ж виконав наказ командира.



Суддя Володимир Хилюк визнав Леоніда Ш. винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому п’ять років тюрми. Водночас звільнив військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд визнав винним у непокорі солдата Національної гвардії України, який відмовився виконати наказ про відрядження на Донеччину для виконання бойових завдань. За скоєне йому призначили 5 років тюрми, однак реальне покарання замінили на рік іспитового терміну, пише zaxid.net Луцький міськрайонний суд визнав винним у непокорі солдата Національної гвардії України, який відмовився виконати наказ про відрядження на Донеччину для виконання бойових завдань. За скоєне йому призначили 5 років тюрми, однак реальне покарання замінили на рік іспитового терміну.Як йдеться у вироку від 30 жовтня, солдатпроходив службу на посаді стрільця у військовій частині Нацгвардії. 22 вересня 2025 року йому та іншим військовослужбовцям оголосили бойове розпорядження: наступного дня вони мали вирушити до оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» для виконання бойових завдань.Однак того ж дня близько 15:20 на території військового стрільбища в Луцьку солдат відкрито відмовився виконати наказ командира та їхати на Донеччину.Під час судового засідання військовий повністю визнав провину та просив суворо його не карати.Адвокат обвинуваченого просив суд врахувати, що його клієнт є учасником бойових дій, не припиняв військової служби та раніше отримав поранення під час виконання бойового завдання. Також захисник зазначив, що згодом солдат все ж виконав наказ командира.Суддявизнав Леоніда Ш. винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому п’ять років тюрми. Водночас звільнив військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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