Пенсіонерам у листопаді нарахують додаткові гроші: хто отримає більше

У листопаді 2026 року пенсії в Україні виплачуватимуть без загальної індексації, проте для пенсіонерів збережуться мінімальні гарантовані виплати та вікові надбавки.Про це повідомив ПФУ.Пенсіонери, які працюють і не набули права квітневий перерахунок станом на 1 березня, однак воно виникло пізніше, можуть не очікувати наступного року. Такі громадяни мають право окремо звернутися до Пенсійного фонду для здійснення індивідуального перерахунку.Порядок проведення обчислення нового розміру виплат закріплений у статті 42 закону №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та окремою постановою №10-1 правління ПФУ.Згідно з нормами законодавства, якщо станом на початок березня громадянин не підпадав під умови автоматичного перерахунку, однак набув таку можливість пізніше, то йому можуть окремо переглянути виплату.Йдеться про дотримання таких умов: минуло від моменту призначення або попереднього перерахунку пенсії 24 місяці та набуто за цей час додаткового страхового стажу.У разі, якщо після призначення або попереднього перегляду суми пенсії громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, то новий перерахунок стане можливим не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.У разі, якщо після попереднього перегляду пенсіонер набув менш ніж 24 місяці стажу і минуло два роки, то пенсію перерахують тільки на основі додаткових років стажу. Зарплата, з якої пенсія була обчислена раніше, за такого варіанту не зміниться.