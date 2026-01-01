Пенсіонерам у листопаді нарахують додаткові гроші: хто отримає більше

Пенсіонерам у листопаді нарахують додаткові гроші: хто отримає більше
У листопаді 2026 року пенсії в Україні виплачуватимуть без загальної індексації, проте для пенсіонерів збережуться мінімальні гарантовані виплати та вікові надбавки.

Про це повідомив ПФУ.

Пенсіонери, які працюють і не набули права квітневий перерахунок станом на 1 березня, однак воно виникло пізніше, можуть не очікувати наступного року. Такі громадяни мають право окремо звернутися до Пенсійного фонду для здійснення індивідуального перерахунку.

Порядок проведення обчислення нового розміру виплат закріплений у статті 42 закону №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та окремою постановою №10-1 правління ПФУ.

Згідно з нормами законодавства, якщо станом на початок березня громадянин не підпадав під умови автоматичного перерахунку, однак набув таку можливість пізніше, то йому можуть окремо переглянути виплату.

Йдеться про дотримання таких умов: минуло від моменту призначення або попереднього перерахунку пенсії 24 місяці та набуто за цей час додаткового страхового стажу.

У разі, якщо після призначення або попереднього перегляду суми пенсії громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, то новий перерахунок стане можливим не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

У разі, якщо після попереднього перегляду пенсіонер набув менш ніж 24 місяці стажу і минуло два роки, то пенсію перерахують тільки на основі додаткових років стажу. Зарплата, з якої пенсія була обчислена раніше, за такого варіанту не зміниться.

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Теги: пенсія, надбавки
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