Скільки коштують молочні корови на Волині: огляд цін





Журналісти



У селі Бобли Ковельського району тільних корів продають за 60 000 гривень, а нетільних — за 50 000 гривень. У Личанах корову пропонують за 38 000 гривень. Ще одну тварину за такою ж ціною продають у Кухарях. За словами власника, корова молочна, а ціна договірна.



У Житанях корову продають за 33 000 гривень. Продавець характеризує її як спокійну та доглянуту. У Гуті-Лісівській корову з другим телям пропонують за 45 000 гривень.



У селі Тростянець продають корів голштинської породи, які вже отелювалися. Ціна становить 40 000 гривень. Окремо в Ратному пропонують телятко від молочної корови віком близько восьми місяців. За нього просять 10 000 гривень.



Одна з продавчинь розповіла журналістам ВСН, що корові вісім років. За її словами, тварина вже п’ять разів телилася: чотири рази народжувала теличок, а одного разу — бичка. Корова чорна, безрога. Щороку її оглядає ветеринар, який перевіряє молоко та бере кров для досліджень.



Годують тварину сіном, січкою з кукурудзи та соломи. Спеціальних кормових добавок у господарстві не використовують.



«Шість літрів молока дає за одне доїння, а влітку — десь сім. Доїмо двічі на день».



Вартість корів залежить від віку, породи, стану здоров’я, молочної продуктивності та тільності. Перед купівлею варто уточнити, коли тварина востаннє телилася, скільки молока дає, чим її годують і чи проводили ветеринарні огляди.



Також потрібно з’ясувати, чи входить у вартість доставка та чи можна оглянути корову перед купівлею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині продають корів різного віку та молочної продуктивності. Ціни в оголошеннях коливаються від 33 000 до 60 000 гривень. Продавці пропонують як тільних корів, які виношують телят, так і тварин, які вже народжували.Журналісти ВСН переглянули оголошення про продаж корів у Волинській області та зібрали актуальні пропозиції.У селі Бобли Ковельського району тільних корів продають за 60 000 гривень, а нетільних — за 50 000 гривень. У Личанах корову пропонують за 38 000 гривень. Ще одну тварину за такою ж ціною продають у Кухарях. За словами власника, корова молочна, а ціна договірна.У Житанях корову продають за 33 000 гривень. Продавець характеризує її як спокійну та доглянуту. У Гуті-Лісівській корову з другим телям пропонують за 45 000 гривень.У селі Тростянець продають корів голштинської породи, які вже отелювалися. Ціна становить 40 000 гривень. Окремо в Ратному пропонують телятко від молочної корови віком близько восьми місяців. За нього просять 10 000 гривень.Одна з продавчинь розповіла журналістам ВСН, що корові вісім років. За її словами, тварина вже п’ять разів телилася: чотири рази народжувала теличок, а одного разу — бичка. Корова чорна, безрога. Щороку її оглядає ветеринар, який перевіряє молоко та бере кров для досліджень.Годують тварину сіном, січкою з кукурудзи та соломи. Спеціальних кормових добавок у господарстві не використовують.«Шість літрів молока дає за одне доїння, а влітку — десь сім. Доїмо двічі на день».Вартість корів залежить від віку, породи, стану здоров’я, молочної продуктивності та тільності. Перед купівлею варто уточнити, коли тварина востаннє телилася, скільки молока дає, чим її годують і чи проводили ветеринарні огляди.Також потрібно з’ясувати, чи входить у вартість доставка та чи можна оглянути корову перед купівлею.

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