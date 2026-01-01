Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді

Українці, які звернуться за житловою субсидією в листопаді, можуть отримати виплату не лише за цей місяць, а й від початку опалювального сезону. Однак для цього важливо врахувати один нюанс під час оформлення документів.Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.Якщо людина подасть заяву на субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, тобто до 1 грудня, виплату призначать із 1 жовтня. Водночас її нарахують не раніше дня виникнення права на отримання допомоги.Тому українці, які звернуться до Пенсійного фонду в листопаді, зможуть отримати субсидію за весь опалювальний сезон.Однак є важливий нюанс. Якщо заявник хоче отримувати виплату саме з листопада, а не з початку опалювального сезону, це потрібно окремо зазначити в заяві.Від місяця призначення субсидії залежить і період, за який Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства:- якщо субсидію призначать із жовтня, врахують доходи за I та II квартали 2026 року;- якщо виплату призначать із листопада, врахують доходи за II та III квартали 2026 року.Подати заяву та необхідні документи можна кількома способами:- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;поштою до територіального органу ПФУ;- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;- через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.