Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді

Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді
Українці, які звернуться за житловою субсидією в листопаді, можуть отримати виплату не лише за цей місяць, а й від початку опалювального сезону. Однак для цього важливо врахувати один нюанс під час оформлення документів.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

З якого місяця призначать субсидію

Якщо людина подасть заяву на субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, тобто до 1 грудня, виплату призначать із 1 жовтня. Водночас її нарахують не раніше дня виникнення права на отримання допомоги.

Тому українці, які звернуться до Пенсійного фонду в листопаді, зможуть отримати субсидію за весь опалювальний сезон.

Однак є важливий нюанс. Якщо заявник хоче отримувати виплату саме з листопада, а не з початку опалювального сезону, це потрібно окремо зазначити в заяві.

Які доходи врахують

Від місяця призначення субсидії залежить і період, за який Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства:

- якщо субсидію призначать із жовтня, врахують доходи за I та II квартали 2026 року;
- якщо виплату призначать із листопада, врахують доходи за II та III квартали 2026 року.

Як оформити житлову субсидію

Подати заяву та необхідні документи можна кількома способами:

- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
поштою до територіального органу ПФУ;
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;
- через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".

Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

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Теги: субсидія, опалення
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