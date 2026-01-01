Аварійні балкони, розбиті дороги та пошкоджені обстрілами будинки: з чим лучани звернулися до Разумовського

Андрія Разумовського.



Це вже друга така зустріч посадовця з мешканцями громади,



Зокрема, мешканці будинків на проспекті Волі, 8 та 10 звернулися щодо необхідності ремонту балконів, які перебувають в аварійному стані. Це питання потребує комплексного опрацювання, адже йдеться не лише про поточний ремонт, а й про відновлення пошкоджених конструктивних елементів та збереження архітектурного вигляду будівель.



За результатами звернення домовилися опрацювати можливі механізми допомоги мешканцям.



«Наступного тижня виїдемо до пошкоджених будинків, зустрінемося з підрядником, щоб пришвидшити відновлення дахів до зими. Також опрацюємо допомогу мешканцям із ремонтом балконів», - зазначив Андрій Разумовський.





Окремо під час прийому звернулася голова ОСББ Аліса Єрофеєва. Серед порушених нею питань — реконструкція прибудинкової території на проспекті Президента Грушевського, 1, а також організація дорожнього руху на вулиці Коновальця, 8 та 12.



За інформацією, озвученою під час прийому, щодо благоустрою території на проспекті Президента Грушевського, 1 вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Вартість передбачених робіт становить понад 6,1 млн грн. Водночас щодо організації дорожнього руху на вулиці Коновальця наразі відсутнє відповідне проєктне рішення.





Аліса Єрофеєва подякувала за можливість особисто поспілкуватися із секретарем міської ради та розповісти про проблеми мешканців.



«Дякую за проведений особистий прийом і можливість донести наші проблеми безпосередньо до керівництва міста. Чекаємо на зустріч секретаря міської ради з мешканцями, адже дуже сподіваємося, що порушені нами питання нарешті зрушать з місця і вдасться знайти конкретні рішення», — зазначила голова ОСББ.



Під час прийому також розглядали звернення щодо ремонту дорожнього покриття на вулицях Безіменній та Сонячній, поточного ремонту прибудинкової території на вулиці Володимирській, відновлення покрівлі будинку на вулиці Івана Кожедуба, 24, а також реалізації житлових програм для молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.



За кожним зверненням надано роз’яснення та визначено подальші кроки для опрацювання порушених питань відповідними виконавчими органами міської ради.



«Записуйтеся на особисті прийоми. Ми чуємо ваші звернення і працюємо над вирішенням проблем. Ваша активність допомагає робити це швидше», — наголосив Андрій Разумовський.





Запис на особисті прийоми секретаря Луцької міської ради триває. Жителі громади можуть звертатися зі своїми питаннями та пропозиціями, щоб спільно шукати рішення актуальних проблем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проблеми аварійних балконів, ремонту доріг та відновлення будинків, пошкоджених російськими обстрілами, порушили лучани під час особистого прийому секретаря Луцької міської радиЦе вже друга така зустріч посадовця з мешканцями громади, повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, мешканці будинків на проспекті Волі, 8 та 10 звернулися щодо необхідності ремонту балконів, які перебувають в аварійному стані. Це питання потребує комплексного опрацювання, адже йдеться не лише про поточний ремонт, а й про відновлення пошкоджених конструктивних елементів та збереження архітектурного вигляду будівель.За результатами звернення домовилися опрацювати можливі механізми допомоги мешканцям.«Наступного тижня виїдемо до пошкоджених будинків, зустрінемося з підрядником, щоб пришвидшити відновлення дахів до зими. Також опрацюємо допомогу мешканцям із ремонтом балконів», - зазначив Андрій Разумовський.Окремо під час прийому звернулася голова ОСББ. Серед порушених нею питань — реконструкція прибудинкової території на проспекті Президента Грушевського, 1, а також організація дорожнього руху на вулиці Коновальця, 8 та 12.За інформацією, озвученою під час прийому, щодо благоустрою території на проспекті Президента Грушевського, 1 вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Вартість передбачених робіт становить понад 6,1 млн грн. Водночас щодо організації дорожнього руху на вулиці Коновальця наразі відсутнє відповідне проєктне рішення.Аліса Єрофеєва подякувала за можливість особисто поспілкуватися із секретарем міської ради та розповісти про проблеми мешканців.«Дякую за проведений особистий прийом і можливість донести наші проблеми безпосередньо до керівництва міста. Чекаємо на зустріч секретаря міської ради з мешканцями, адже дуже сподіваємося, що порушені нами питання нарешті зрушать з місця і вдасться знайти конкретні рішення», — зазначила голова ОСББ.Під час прийому також розглядали звернення щодо ремонту дорожнього покриття на вулицях Безіменній та Сонячній, поточного ремонту прибудинкової території на вулиці Володимирській, відновлення покрівлі будинку на вулиці Івана Кожедуба, 24, а також реалізації житлових програм для молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.За кожним зверненням надано роз’яснення та визначено подальші кроки для опрацювання порушених питань відповідними виконавчими органами міської ради.«Записуйтеся на особисті прийоми. Ми чуємо ваші звернення і працюємо над вирішенням проблем. Ваша активність допомагає робити це швидше», — наголосив Андрій Разумовський.Запис на особисті прийоми секретаря Луцької міської ради триває. Жителі громади можуть звертатися зі своїми питаннями та пропозиціями, щоб спільно шукати рішення актуальних проблем.

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