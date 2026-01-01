«МастерШеф» замість лікування: ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ через майже 250 тис. грн незаконних виплат

Працівники ДБР повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу «МастерШеф».Про це інформує ДБР.Упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов’язків, але продовжувала отримувати грошове забезпечення.За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею.Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту «МастерШеф».Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати.Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. грн.Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.Військовослужбовиці повідомлено про підозру за:ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників.Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України.Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.