Якою буде погода на Волині у неділю, 8 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 8 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 8 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

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