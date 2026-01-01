Якою буде погода на Волині у неділю, 8 листопада

Якою буде погода на Волині у неділю, 8 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 8 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 8 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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