Якою буде погода на Волині у неділю, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 8 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 8 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 8 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода на Волині у неділю, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Як облаштувати ефективну кардіозону в квартирі: практичний гід
Сьогодні, 19:25
Скільки коштують молочні корови на Волині: огляд цін
Сьогодні, 19:16
Аварійні балкони, розбиті дороги та пошкоджені обстрілами будинки: з чим лучани звернулися до Разумовського
Сьогодні, 18:40
Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді
Сьогодні, 18:12