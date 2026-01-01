LED-прожектори: як оцінити витрати на освітлення





Для мешканців багатоквартирних будинків одним із варіантів економії може бути перехід на світлодіодне освітлення. Якщо плануєте



Чому використання LED-прожекторів є економічно вигідним

Головна перевага таких освітлювальних приладів полягає у низьких експлуатаційних витратах. Порівнюючи LED-прожектори, приміром, з галогенними аналогами, перевірте кілька параметрів:



економію електроенергії за зіставного світлового потоку та однакової тривалості роботи;

ресурс, який для якісних LED-виробів може становити 30 000–50 000 год, та умови, зазначені виробником;

рівномірність освітлення та показники пульсації, які залежать від оптики й електроніки моделі;

стійкість до вологи й пилу: ступінь захисту IP65 або інший клас, зазначений для конкретної моделі.

Загалом початкова ціна LED-моделей вища. Строк окупності цієї різниці залежить від тарифу, тривалості роботи, споживаної потужності, вартості монтажу та обслуговування.



На що звернути увагу під час вибору LED-прожектора

Насамперед порівняйте світловий потік у люменах (лм). Він характеризує кількість випромінюваного світла. Потужність у ватах (Вт) показує споживання енергії за одиницю часу. Також перевірте колірну температуру. Тепле біле світло (2700–3000 К) підійде для освітлення зон відпочинку, садових доріжок. Нейтральне денне світло (4000–4500 К) можна розглянути для спортмайданчиків і підсвітки фасадів. Холодне біле світло (5000–6500 К) можна використати для паркінгів.



На всю продукцію каталогу магазину «Євросвітло» діє офіційна гарантія. За потреби уточніть у фахівців магазину умови консультації щодо вибору приладу для вашого завдання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На освітлення двору чи паркінгу потужними світильниками із лампами розжарювання чи галогенними аналогами витрачається чимало енергії. За умов зростання вартості послуг електропостачання це стає справжньою проблемою.Для мешканців багатоквартирних будинків одним із варіантів економії може бути перехід на світлодіодне освітлення. Якщо плануєте купити LED прожектор на evrosvet.com.ua для двору чи паркінгу, порівняйте характеристики моделі з параметрами наявного приладу. Перевірте також спосіб кріплення та умови експлуатації: ці характеристики впливають на придатність моделі для вашої ділянки.Головна перевага таких освітлювальних приладів полягає у низьких експлуатаційних витратах. Порівнюючи LED-прожектори, приміром, з галогенними аналогами, перевірте кілька параметрів:Загалом початкова ціна LED-моделей вища. Строк окупності цієї різниці залежить від тарифу, тривалості роботи, споживаної потужності, вартості монтажу та обслуговування.Насамперед порівняйте світловий потік у люменах (лм). Він характеризує кількість випромінюваного світла. Потужність у ватах (Вт) показує споживання енергії за одиницю часу. Також перевірте колірну температуру. Тепле біле світло (2700–3000 К) підійде для освітлення зон відпочинку, садових доріжок. Нейтральне денне світло (4000–4500 К) можна розглянути для спортмайданчиків і підсвітки фасадів. Холодне біле світло (5000–6500 К) можна використати для паркінгів.На всю продукцію каталогу магазину «Євросвітло» діє офіційна гарантія. За потреби уточніть у фахівців магазину умови консультації щодо вибору приладу для вашого завдання.

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