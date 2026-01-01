Відстежувати дрони у «Повітряній тривозі» тепер можна лише після верифікації через «Дію»
Сьогодні, 18:16
Щоб відстежувати рух російських ракет і дронів у застосунку "Повітряна тривога", тепер потрібно пройти верифікацію через "Дію". Нову вимогу запровадили на запит Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Команди розробників Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист на всіх рівнях.
Обов'язкову верифікацію через "Дію" додали на вимогу військових, щоб дані про траєкторію ворожих цілей бачили лише перевірені українці, а ворог не міг використати цю інформацію.
У міністерстві запевняють, що новий механізм є безпечним для приватності користувачів.
"Дія" не передає застосунку жодних персональних даних, а лише підтверджує факт верифікації людини. Сам застосунок "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію.
Для базового функціоналу підтверджувати особу не обов'язково.
Без авторизації користувачі, як і раніше, можуть отримувати сповіщення про тривоги, бачити рівні небезпеки у регіонах та переглядати мапу найближчих укриттів.
Щоб відкрити доступ до відстеження російських цілей у реальному часі, необхідно оновити "Повітряну тривогу" в Google Play або App Store та пройти верифікацію через "Дію".
Раніше функцію відстеження руху ворожих ракет і безпілотників у застосунку "Повітряна тривога" тимчасово вимикали.
Це зробили за рекомендацією Сил оборони для модернізації системи безпеки та посилення захисту даних.
Нагадаємо, що ввечері 1 листопада в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а користувачі почали отримувати фейкові сповіщення про нібито хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.
Згодом у Повітряних силах підтвердили злам додатку та наголосили, що на їхніх офіційних ресурсах не повідомлялося про загрозу балістики, радіаційну небезпеку чи вуличні бої в столиці.
Вранці 2 листопада стало відомо, що за нічною атакою стояли російські хакери. Тоді військові пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де українцям стежити за актуальними сповіщеннями про загрози.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Команди розробників Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист на всіх рівнях.
Обов'язкову верифікацію через "Дію" додали на вимогу військових, щоб дані про траєкторію ворожих цілей бачили лише перевірені українці, а ворог не міг використати цю інформацію.
У міністерстві запевняють, що новий механізм є безпечним для приватності користувачів.
"Дія" не передає застосунку жодних персональних даних, а лише підтверджує факт верифікації людини. Сам застосунок "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію.
Для базового функціоналу підтверджувати особу не обов'язково.
Без авторизації користувачі, як і раніше, можуть отримувати сповіщення про тривоги, бачити рівні небезпеки у регіонах та переглядати мапу найближчих укриттів.
Щоб відкрити доступ до відстеження російських цілей у реальному часі, необхідно оновити "Повітряну тривогу" в Google Play або App Store та пройти верифікацію через "Дію".
Раніше функцію відстеження руху ворожих ракет і безпілотників у застосунку "Повітряна тривога" тимчасово вимикали.
Це зробили за рекомендацією Сил оборони для модернізації системи безпеки та посилення захисту даних.
Нагадаємо, що ввечері 1 листопада в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а користувачі почали отримувати фейкові сповіщення про нібито хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.
Згодом у Повітряних силах підтвердили злам додатку та наголосили, що на їхніх офіційних ресурсах не повідомлялося про загрозу балістики, радіаційну небезпеку чи вуличні бої в столиці.
Вранці 2 листопада стало відомо, що за нічною атакою стояли російські хакери. Тоді військові пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де українцям стежити за актуальними сповіщеннями про загрози.
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