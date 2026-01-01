На війні загинув воїн з Волині Василь Киць

На війні загинув воїн з Волині Василь Киць
У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села Кримне — Киць Василь Петрович, 1978 року народження.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Ще одне життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає невимовний біль втрати, а наша громада схиляє голову в глибокій скорботі.

Василь Петрович віддав найдорожче — своє життя. Його загибель — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців та всієї України.

Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.

Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати. Та пам'ять про Захисника, який віддав життя за Україну, житиме вічно", - йдеться в повідомленні.

Про дату, час та місце зустрічі й чин поховання Захисника буде повідомлено додатково.


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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