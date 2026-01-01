На війні загинув воїн з Волині Василь Киць

Киць Василь Петрович, 1978 року народження.



Про це



"Ще одне життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає невимовний біль втрати, а наша громада схиляє голову в глибокій скорботі.



Василь Петрович віддав найдорожче — своє життя. Його загибель — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців та всієї України.



Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.



Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати. Та пам'ять про Захисника, який віддав життя за Україну, житиме вічно", - йдеться в повідомленні.



Про дату, час та місце зустрічі й чин поховання Захисника буде повідомлено додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села Кримне —, 1978 року народження.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Ще одне життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає невимовний біль втрати, а наша громада схиляє голову в глибокій скорботі.Василь Петрович віддав найдорожче — своє життя. Його загибель — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців та всієї України.Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати. Та пам'ять про Захисника, який віддав життя за Україну, житиме вічно", - йдеться в повідомленні.Про дату, час та місце зустрічі й чин поховання Захисника буде повідомлено додатково.

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