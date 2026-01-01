На війні загинув воїн з Волині Василь Киць
Сьогодні, 15:40
У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села Кримне — Киць Василь Петрович, 1978 року народження.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Ще одне життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає невимовний біль втрати, а наша громада схиляє голову в глибокій скорботі.
Василь Петрович віддав найдорожче — своє життя. Його загибель — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців та всієї України.
Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.
Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати. Та пам'ять про Захисника, який віддав життя за Україну, житиме вічно", - йдеться в повідомленні.
Про дату, час та місце зустрічі й чин поховання Захисника буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Ще одне життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає невимовний біль втрати, а наша громада схиляє голову в глибокій скорботі.
Василь Петрович віддав найдорожче — своє життя. Його загибель — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців та всієї України.
Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. У цей важкий час розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами.
Жодні слова не зможуть загоїти рану від цієї втрати. Та пам'ять про Захисника, який віддав життя за Україну, житиме вічно", - йдеться в повідомленні.
Про дату, час та місце зустрічі й чин поховання Захисника буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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