На Волині на лістеріоз захворіла 31-річна жінка та її новонароджена дитина





Про це 13 листопада



Наразі мати з дитиною перебувають на стаціонарному лікуванні. Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування, зокрема, вивчають умови проживання, харчування та побуту даної жінки. Тривають комунікаційні заходи щодо профілактики лістеріозу.



За даними епідеміологічного нагляду, у Волинській області за 2021–2026 роки зареєстровано 14 випадків лістеріозу, з них 8 — серед новонароджених.



Нагадуємо! Лістеріоз – рідкісне, але небезпечне інфекційне захворювання, яке потребує особливої уваги, насамперед з боку вагітних жінок. Інфекція може мати малосимптомний перебіг у матері, водночас становлячи серйозну загрозу для плода та новонародженої дитини. Це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Listeria monocytogenes. Захворювання може мати легкий перебіг із симптомами, що нагадують харчове отруєння: діареєю, лихоманкою, головним і м’язовим болем. Водночас лістеріоз може мати тяжку форму та призводити до розвитку інвазивної інфекції, зокрема сепсису, менінгіту або менінгоенцефаліту.



Які продукти можуть становити загрозу?



До продуктів, які можуть становити ризик, належать: непастеризоване молоко та продукти з нього; м’ясо та м’ясні продукти, які не пройшли належної термічної обробки; риба та рибні продукти без достатньої термічної обробки; сирі або недостатньо вимиті овочі та фрукти; продукти, забруднені під час приготування або зберігання.Особливість збудника лістеріозу полягає в тому, що ця бактерія здатна виживати та розмножуватися навіть за низьких температур, зокрема в холодильнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області у 2026 році зареєстровано три випадки лістеріозу, два з них – серед новонароджених. Нещодавно в Володимирському районі лабораторно підтверджено захворювання на лістеріоз у 31 річної жінки та її новонародженої дитини.Про це 13 листопада повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Наразі мати з дитиною перебувають на стаціонарному лікуванні. Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування, зокрема, вивчають умови проживання, харчування та побуту даної жінки. Тривають комунікаційні заходи щодо профілактики лістеріозу.За даними епідеміологічного нагляду, у Волинській області за 2021–2026 роки зареєстровано 14 випадків лістеріозу, з них 8 — серед новонароджених.Лістеріоз – рідкісне, але небезпечне інфекційне захворювання, яке потребує особливої уваги, насамперед з боку вагітних жінок. Інфекція може мати малосимптомний перебіг у матері, водночас становлячи серйозну загрозу для плода та новонародженої дитини. Це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Listeria monocytogenes. Захворювання може мати легкий перебіг із симптомами, що нагадують харчове отруєння: діареєю, лихоманкою, головним і м’язовим болем. Водночас лістеріоз може мати тяжку форму та призводити до розвитку інвазивної інфекції, зокрема сепсису, менінгіту або менінгоенцефаліту.До продуктів, які можуть становити ризик, належать: непастеризоване молоко та продукти з нього; м’ясо та м’ясні продукти, які не пройшли належної термічної обробки; риба та рибні продукти без достатньої термічної обробки; сирі або недостатньо вимиті овочі та фрукти; продукти, забруднені під час приготування або зберігання.Особливість збудника лістеріозу полягає в тому, що ця бактерія здатна виживати та розмножуватися навіть за низьких температур, зокрема в холодильнику.

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