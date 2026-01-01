На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком

Олександром Римарчуком.



Про це



Провести воїна в останню дорогу разом із рідними прийшли друзі, знайомі, побратими та представники міської влади.



Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Тут навчався в місцевій школі, а згодом працював на підприємстві «Волиньсталь». У 2024 році після отримання повістки долучився до захисту України.



За відвагу та порятунок побратимів Олександр отримав низку нагород і відзнак. Зокрема, відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», відзнаки «За мужність» та «За оборону Торецької громади», а також нагороду командира 100-ї окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».



Сестра Олександра Жанна згадує його як надзвичайно добру, щедру й турботливу людину, люблячого батька, для якого діти були найбільшою цінністю. Він мріяв показати їм світ і подарувати якомога більше щасливих моментів...



Олександр Римарчук загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Поранення, яке він отримав під час виконання військового обов'язку в населеному пункті Краматорськ Донецької області, було несумісним із життям.



У загиблого захисника залишилися двоє синів — Богдан та Олександр, сестра й племінниця.



"Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.



Розділяємо біль вашої непоправної втрати.



Світла пам'ять і вічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 13 листопада, у церкві Святого Василія Великого в селі Боголюби відбулося прощання із захисником УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Провести воїна в останню дорогу разом із рідними прийшли друзі, знайомі, побратими та представники міської влади.Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Тут навчався в місцевій школі, а згодом працював на підприємстві «Волиньсталь». У 2024 році після отримання повістки долучився до захисту України.За відвагу та порятунок побратимів Олександр отримав низку нагород і відзнак. Зокрема, відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», відзнаки «За мужність» та «За оборону Торецької громади», а також нагороду командира 100-ї окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».Сестра Олександразгадує його як надзвичайно добру, щедру й турботливу людину, люблячого батька, для якого діти були найбільшою цінністю. Він мріяв показати їм світ і подарувати якомога більше щасливих моментів...Олександр Римарчук загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Поранення, яке він отримав під час виконання військового обов'язку в населеному пункті Краматорськ Донецької області, було несумісним із життям.У загиблого захисника залишилися двоє синів —та, сестра й племінниця."Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.Розділяємо біль вашої непоправної втрати.Світла пам'ять і вічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

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