На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком

На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком
У п'ятницю, 13 листопада, у церкві Святого Василія Великого в селі Боголюби відбулося прощання із захисником України Олександром Римарчуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Провести воїна в останню дорогу разом із рідними прийшли друзі, знайомі, побратими та представники міської влади.

Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Тут навчався в місцевій школі, а згодом працював на підприємстві «Волиньсталь». У 2024 році після отримання повістки долучився до захисту України.

За відвагу та порятунок побратимів Олександр отримав низку нагород і відзнак. Зокрема, відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», відзнаки «За мужність» та «За оборону Торецької громади», а також нагороду командира 100-ї окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».

Сестра Олександра Жанна згадує його як надзвичайно добру, щедру й турботливу людину, люблячого батька, для якого діти були найбільшою цінністю. Він мріяв показати їм світ і подарувати якомога більше щасливих моментів...
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком

Олександр Римарчук загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Поранення, яке він отримав під час виконання військового обов'язку в населеному пункті Краматорськ Донецької області, було несумісним із життям.

У загиблого захисника залишилися двоє синів — Богдан та Олександр, сестра й племінниця.

"Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком

Розділяємо біль вашої непоправної втрати.

Світла пам'ять і вічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком
На Волині попрощалися із воїном Олександром Римарчуком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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