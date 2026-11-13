В Уряді анонсували посилення відповідальності за СЗЧ і ухилення від військової служби





Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише



Він назвав три напрями, над якими працює уряд у сфері мобілізації. Перший стосується бронювання: відповідну процедуру вже вдосконалили, а нова постанова має запобігти зловживанням, які раніше траплялися під час її застосування. Надалі цим питанням спільно займаються Міністерство оборони та Міністерство економіки.



Другим напрямом Корецький назвав посилення відповідальності за переховування від військової служби та СЗЧ. За його словами, законопроєкт із цього питання вже перебуває на завершальному етапі підготовки в Міноборони.



Третій напрям передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором.



"Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни", – пояснив прем’єр.



Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що уряд переглядає систему бронювання працівників, аби запобігти зловживанням статусом критично важливого підприємства. За його словами, зміни не мають торкнутися компаній, які справді виконують важливі для держави завдання.



Натомість Кабмін планує перевірити випадки, коли підприємства формально мають статус критичних, але бронюють працівників, які безпосередньо не залучені до такої роботи. Серед можливих нововведень – обмеження бронювання на рівні 85% замість 100%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони завершує підготовку законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та ухилення від військової служби.Про це заявив прем'єр-міністрпід час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише LB.ua Він назвав три напрями, над якими працює уряд у сфері мобілізації. Перший стосується бронювання: відповідну процедуру вже вдосконалили, а нова постанова має запобігти зловживанням, які раніше траплялися під час її застосування. Надалі цим питанням спільно займаються Міністерство оборони та Міністерство економіки.Другим напрямом Корецький назвав посилення відповідальності за переховування від військової служби та СЗЧ. За його словами, законопроєкт із цього питання вже перебуває на завершальному етапі підготовки в Міноборони.Третій напрям передбачає запровадження нових правил мобілізації, які прем'єр назвав своєрідним соціальним договором."Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни", – пояснив прем’єр.Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що уряд переглядає систему бронювання працівників, аби запобігти зловживанням статусом критично важливого підприємства. За його словами, зміни не мають торкнутися компаній, які справді виконують важливі для держави завдання.Натомість Кабмін планує перевірити випадки, коли підприємства формально мають статус критичних, але бронюють працівників, які безпосередньо не залучені до такої роботи. Серед можливих нововведень – обмеження бронювання на рівні 85% замість 100%.

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