Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО

Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО
Генерал Служби безпеки України Сергій Дука, який фігурує у справі «Карфаген», вийшов із СІЗО. Він стверджує, що антикорупційні органи підтримають позицію України у мирних переговорах та змушують її «йти на поступки».

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, перед кореспондентом «Телеграфу» Ян Доброносов, пише Громадське.

Біля ізолятора зібралася люди у формі, деякі із них були одягнені в балаклави. Коли Дука вийшов надвір, натовп зустрів його оплесками. Генерал подякував співробітникам Служби безпеки України, які допомогли зібрати 65 мільйонів застави.

Він заявив, що не вчиняв злочинів, які йому інкримінує НАБУ та САП. Він назвав справу «помстою» керівників антикорупційних органів за «події», що відбувалися минулого року.

Дука розповів, провадження у цій справі не відкривали нібито через вказівку вищого політичного керівництва держави: «Не реалізовувати матеріали по співробітникам НАБУ»

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Теги: генерал, СБУ, СІЗО
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