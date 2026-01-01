На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Савчук
Сьогодні, 20:36
Скорботна звістка знову сколихнула Волинь. Підтвердили загибель військовослужбовця з Устилуга.
Про це повідомляють в Устилузькій громаді.
"Солдат 158-ї окремої механізованої бригади САВЧУК Микола Леонідович, 19.05.1984 р.н. , житель міста Устилуг, який вважався безвісти зниклим, загинув 19 жовтня 2026 року, вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п.Писарівка, Сумського району, Сумської області", - йдеться у дописі.
Поховають Захисника на кладовищі міста Устилуг.
Про час прибуття тіла та чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють в Устилузькій громаді.
"Солдат 158-ї окремої механізованої бригади САВЧУК Микола Леонідович, 19.05.1984 р.н. , житель міста Устилуг, який вважався безвісти зниклим, загинув 19 жовтня 2026 року, вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п.Писарівка, Сумського району, Сумської області", - йдеться у дописі.
Поховають Захисника на кладовищі міста Устилуг.
Про час прибуття тіла та чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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