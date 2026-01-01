На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Савчук

На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Савчук
Скорботна звістка знову сколихнула Волинь. Підтвердили загибель військовослужбовця з Устилуга.

Про це повідомляють в Устилузькій громаді.

"Солдат 158-ї окремої механізованої бригади САВЧУК Микола Леонідович, 19.05.1984 р.н. , житель міста Устилуг, який вважався безвісти зниклим, загинув 19 жовтня 2026 року, вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п.Писарівка, Сумського району, Сумської області", - йдеться у дописі.

Поховають Захисника на кладовищі міста Устилуг.

Про час прибуття тіла та чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Микола Савчук, Устилуг, Сумщина, смерть, війна, загибель, втрата
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