Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 14 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
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