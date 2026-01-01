Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 14 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 14 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Савчук
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Спочатку має бути припинення вогню, потім мирна угода і лише тоді будь-які інші переговори, - Каллас
Сьогодні, 19:09
Відстежувати дрони у «Повітряній тривозі» тепер можна лише після верифікації через «Дію»
Сьогодні, 18:16
Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО
Сьогодні, 17:13
Медіа
відео
1/8