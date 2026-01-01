Підтвердили загибель на війні волинянина Василя Дзеблюка

Підтвердили загибель на війні волинянина Василя Дзеблюка
Ще одна болюча звістка сколихнула Волинь та Сошичненську громаду. Війна забрала життя ще одного воїна-захисника.

Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.

"Стало відомо про підтвердження загибелі військовослужбовця із села Личини — Дзеблюка Василя Вікторовича, 09 лютого 1973 року народження, сержанта. Василь Вікторович загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи Україну від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Сошичне, загибель, Василь Дзеблюк
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