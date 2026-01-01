Підтвердили загибель на війні волинянина Василя Дзеблюка
Сьогодні, 08:25
Ще одна болюча звістка сколихнула Волинь та Сошичненську громаду. Війна забрала життя ще одного воїна-захисника.
Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.
"Стало відомо про підтвердження загибелі військовослужбовця із села Личини — Дзеблюка Василя Вікторовича, 09 лютого 1973 року народження, сержанта. Василь Вікторович загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи Україну від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.
"Стало відомо про підтвердження загибелі військовослужбовця із села Личини — Дзеблюка Василя Вікторовича, 09 лютого 1973 року народження, сержанта. Василь Вікторович загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи Україну від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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