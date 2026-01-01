Підтвердили загибель на війні волинянина Василя Дзеблюка





Про це повідомляють у Сошичненській сільській територіальній громаді.



"Стало відомо про підтвердження загибелі військовослужбовця із села Личини — Дзеблюка Василя Вікторовича, 09 лютого 1973 року народження, сержанта. Василь Вікторович загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи Україну від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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