Чи очікувати магнітні бурі 14 листопада: прогноз





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Детальний прогноз на 14 листопада:



02:00–05:00 — К-індекс 1,67 бала. Магнітосфера перебуватиме у спокійному стані.

05:00–08:00 — 1,67 бала. Геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною.

08:00–11:00 — 1,33 бала. Активність дещо знизиться, суттєвих збурень не очікується.

11:00–14:00 — 1,33 бала. Магнітосфера буде спокійною.

14:00–17:00 — 1,33 бала. Геомагнітний фон залишатиметься на низькому рівні.

17:00–20:00 — 1,33 бала. Ознак посилення магнітної активності немає.

20:00–23:00 — 1,67 бала. Можливе незначне коливання показників, яке не становитиме загрози.

23:00–02:00 (15 листопада) — 1,33 бала. Активність знову знизиться.



У суботу очікується спокійний день без магнітних бур. Магнітосфера залишатиметься стабільною. Причин для занепокоєння через геомагнітну активність немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу значних магнітних бур не очікується.Як повідомляє Радіо Трек , за прогнозом NOAA, протягом доби магнітосфера Землі залишатиметься спокійною.Детальний прогноз на 14 листопада:02:00–05:00 — К-індекс 1,67 бала. Магнітосфера перебуватиме у спокійному стані.05:00–08:00 — 1,67 бала. Геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною.08:00–11:00 — 1,33 бала. Активність дещо знизиться, суттєвих збурень не очікується.11:00–14:00 — 1,33 бала. Магнітосфера буде спокійною.14:00–17:00 — 1,33 бала. Геомагнітний фон залишатиметься на низькому рівні.17:00–20:00 — 1,33 бала. Ознак посилення магнітної активності немає.20:00–23:00 — 1,67 бала. Можливе незначне коливання показників, яке не становитиме загрози.23:00–02:00 (15 листопада) — 1,33 бала. Активність знову знизиться.У суботу очікується спокійний день без магнітних бур. Магнітосфера залишатиметься стабільною. Причин для занепокоєння через геомагнітну активність немає.

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