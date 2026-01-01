Чи очікувати магнітні бурі 14 листопада: прогноз
Сьогодні, 03:41
У суботу значних магнітних бур не очікується.
Як повідомляє Радіо Трек, за прогнозом NOAA, протягом доби магнітосфера Землі залишатиметься спокійною.
Детальний прогноз на 14 листопада:
02:00–05:00 — К-індекс 1,67 бала. Магнітосфера перебуватиме у спокійному стані.
05:00–08:00 — 1,67 бала. Геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною.
08:00–11:00 — 1,33 бала. Активність дещо знизиться, суттєвих збурень не очікується.
11:00–14:00 — 1,33 бала. Магнітосфера буде спокійною.
14:00–17:00 — 1,33 бала. Геомагнітний фон залишатиметься на низькому рівні.
17:00–20:00 — 1,33 бала. Ознак посилення магнітної активності немає.
20:00–23:00 — 1,67 бала. Можливе незначне коливання показників, яке не становитиме загрози.
23:00–02:00 (15 листопада) — 1,33 бала. Активність знову знизиться.
У суботу очікується спокійний день без магнітних бур. Магнітосфера залишатиметься стабільною. Причин для занепокоєння через геомагнітну активність немає.
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Як повідомляє Радіо Трек, за прогнозом NOAA, протягом доби магнітосфера Землі залишатиметься спокійною.
Детальний прогноз на 14 листопада:
02:00–05:00 — К-індекс 1,67 бала. Магнітосфера перебуватиме у спокійному стані.
05:00–08:00 — 1,67 бала. Геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною.
08:00–11:00 — 1,33 бала. Активність дещо знизиться, суттєвих збурень не очікується.
11:00–14:00 — 1,33 бала. Магнітосфера буде спокійною.
14:00–17:00 — 1,33 бала. Геомагнітний фон залишатиметься на низькому рівні.
17:00–20:00 — 1,33 бала. Ознак посилення магнітної активності немає.
20:00–23:00 — 1,67 бала. Можливе незначне коливання показників, яке не становитиме загрози.
23:00–02:00 (15 листопада) — 1,33 бала. Активність знову знизиться.
У суботу очікується спокійний день без магнітних бур. Магнітосфера залишатиметься стабільною. Причин для занепокоєння через геомагнітну активність немає.
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