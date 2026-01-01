Польща призупиняє фінансування закупівель американської зброї для України





Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує



Про це рішення Варшава повідомила вже генсеку НАТО Марку Рютте.



"Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL — європейські кошти на американську зброю для України", — сказав Туск.



Серед причин очільник уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.



Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попросять НАТО виділити більше коштів на програму PURL для України, - Bloomberg



Що відомо про PURL?

PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена у 2025 році для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:



Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).

НАТО та США його узгоджують і підтверджують.

Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.

США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).

Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.



Що саме постачається:



системи ППО (наприклад, Patriot);

ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);

інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами. Джерело: https://censor.net/ua/n4033654

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща ухвалила рішення призупинити внески до програми PURL щодо закупівлі європейськими країнами зброї в США для передачі Україні.Про це заявив прем'єр-міністр Польщіінформує Цензор.НЕТ Про це рішення Варшава повідомила вже генсеку НАТО"Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL — європейські кошти на американську зброю для України", — сказав Туск.Серед причин очільник уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попросять НАТО виділити більше коштів на програму PURL для України, - BloombergPURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена у 2025 році для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).НАТО та США його узгоджують і підтверджують.Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.системи ППО (наприклад, Patriot);ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами. Джерело: https://censor.net/ua/n4033654

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію