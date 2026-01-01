У Луцьку зупинили водійку, рівень алкоголю в якої перевищував норму у 12 разів

У Луцьку зупинили водійку, рівень алкоголю в якої перевищував норму у 12 разів
У Луцьку патрульні поліцейські зупинили водійку, результат огляду якої перевищує допустиму норму алкоголю в 12 разів.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

13 жовтня під час комендантської години на вулиці Ківерцівській інспектори зупинили автомобіль Peugeot.

Під час спілкування з водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 2,40 проміле алкоголю.

На 34-річну водійку патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, п'яний за кермом, поліція, ПДР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зупинили водійку, рівень алкоголю в якої перевищував норму у 12 разів
Сьогодні, 21:52
LED-прожектори: як оцінити витрати на освітлення
Сьогодні, 21:09
На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Савчук
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Спочатку має бути припинення вогню, потім мирна угода і лише тоді будь-які інші переговори, - Каллас
Сьогодні, 19:09
Медіа
відео
1/8