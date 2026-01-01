У Луцьку зупинили водійку, рівень алкоголю в якої перевищував норму у 12 разів
Сьогодні, 21:52
У Луцьку патрульні поліцейські зупинили водійку, результат огляду якої перевищує допустиму норму алкоголю в 12 разів.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
13 жовтня під час комендантської години на вулиці Ківерцівській інспектори зупинили автомобіль Peugeot.
Під час спілкування з водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.
Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 2,40 проміле алкоголю.
На 34-річну водійку патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
13 жовтня під час комендантської години на вулиці Ківерцівській інспектори зупинили автомобіль Peugeot.
Під час спілкування з водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.
Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 2,40 проміле алкоголю.
На 34-річну водійку патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП
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