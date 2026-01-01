У Луцьку зупинили водійку, рівень алкоголю в якої перевищував норму у 12 разів





Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.



13 жовтня під час комендантської години на вулиці Ківерцівській інспектори зупинили автомобіль Peugeot.



Під час спілкування з водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.



Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 2,40 проміле алкоголю.



На 34-річну водійку патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні поліцейські зупинили водійку, результат огляду якої перевищує допустиму норму алкоголю в 12 разів.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.13 жовтня під час комендантської години на вулиці Ківерцівській інспектори зупинили автомобіль Peugeot.Під час спілкування з водійкою патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння.Жінка погодилася пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу. Результат — 2,40 проміле алкоголю.На 34-річну водійку патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП

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