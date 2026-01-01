ДНК-екпсертиза підтвердила загибель на війні волинянина Романа Самчука





Про це повідомляють на сторінці Затурцівської громади.



"На війні загинув уродженець села Кисилин — Роман Самчук.

Чоловік проживав на Львівщині. Наприкінці червня 2024 року пішов воювати. З 16 вересня 2024 року вважався зниклим безвісти.

На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову отримала страшну звістку про втрату на війні захисника-краянина.Про це повідомляють на сторінці Затурцівської громади."На війні загинув уродженець села Кисилин — Роман Самчук.Чоловік проживав на Львівщині. Наприкінці червня 2024 року пішов воювати. З 16 вересня 2024 року вважався зниклим безвісти.На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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