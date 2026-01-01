ДНК-екпсертиза підтвердила загибель на війні волинянина Романа Самчука
13 листопада, 22:38
Волинь знову отримала страшну звістку про втрату на війні захисника-краянина.
Про це повідомляють на сторінці Затурцівської громади.
"На війні загинув уродженець села Кисилин — Роман Самчук.
Чоловік проживав на Львівщині. Наприкінці червня 2024 року пішов воювати. З 16 вересня 2024 року вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють на сторінці Затурцівської громади.
"На війні загинув уродженець села Кисилин — Роман Самчук.
Чоловік проживав на Львівщині. Наприкінці червня 2024 року пішов воювати. З 16 вересня 2024 року вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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