14 листопада на Волині: гортаючи календар

14 листопада на Волині: гортаючи календар
14 листопада день народження колишній голова Володимир-Волинської районної ради Степан Слащук, прессекретарка прокуратури Волинської області Наталка Мурахевич (на фото).

Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, миру та добра, чудових моментів у житті, доброзичливих людей поруч, процвітання та Божих благословінь! Нехай у всьому супроводжує удача, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!

Іменини 14 листопада святкують Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

Сьогодні – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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