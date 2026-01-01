«Мені комфортно», – уродженець Луцька зрадник Тимощук про своє життя в росії

Анатолій Тимощук заявив, що йому комфортно працювати на його нинішній посаді.



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Зрадник Тимощук з 2017 року входить до тренерського штабу петербурзького клубу.



«Амбіції всі мають. Але я прихильник того, що від добра добра не шукають. Якщо я перебуваю на своїй позиції і це комфортно мені та команді, команда досягає результату, то мене все влаштовує.



На даному етапі мені комфортно працювати в тому середовищі, в якому я перебуваю. Звичайно, я вчуся, бачу нові ідеї, я сприймаю футбол зовсім по-іншому. Звичайно, я напрацьовую якийсь свій особистий досвід, стосунки в цілому та в колективі, спілкування в команді.



Я вважаю, що я зараз комфортно почуваюся на тій позиції, на якій я є в тренерському штабі, – помічником головного тренера. І мене це влаштовує.



Життя футболіста і життя тренера вони однакові. Ти не знаєш, куди вона поверне. Сьогодні ти граєш в одній команді, завтра перейшов до іншої. Так само і тут», – сказав Тимощук.



Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.



21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.



«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.



Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.



Як відомо, у 2025 році підсанкційний колишній капітан збірної команди України з футболу, уродженець Луцька Анатолій Тимощук, який нині живе і працює у рф, поскаржився на тиск з українського боку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скандальний помічник головного тренера російського клубу «Зеніт», уродженець Луцьказаявив, що йому комфортно працювати на його нинішній посаді.Про це повідомляє «Главком» Зрадник Тимощук з 2017 року входить до тренерського штабу петербурзького клубу.«Амбіції всі мають. Але я прихильник того, що від добра добра не шукають. Якщо я перебуваю на своїй позиції і це комфортно мені та команді, команда досягає результату, то мене все влаштовує.На даному етапі мені комфортно працювати в тому середовищі, в якому я перебуваю. Звичайно, я вчуся, бачу нові ідеї, я сприймаю футбол зовсім по-іншому. Звичайно, я напрацьовую якийсь свій особистий досвід, стосунки в цілому та в колективі, спілкування в команді.Я вважаю, що я зараз комфортно почуваюся на тій позиції, на якій я є в тренерському штабі, – помічником головного тренера. І мене це влаштовує.Життя футболіста і життя тренера вони однакові. Ти не знаєш, куди вона поверне. Сьогодні ти граєш в одній команді, завтра перейшов до іншої. Так само і тут», – сказав Тимощук.Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.Як відомо, у 2025 році підсанкційний колишній капітан збірної команди України з футболу, уродженець Луцька Анатолій Тимощук, який нині живе і працює у рф,

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