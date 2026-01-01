На Сумщині 19-річний шахрай видурив у волинянки 220 тисяч гривень

У Шостці правоохоронці викрили 19-річного місцевого жителя, який разом зі спільниками ошукав 50-річну жительку Волинської області на понад 220 тис. грн.Про це повідомляє, посилаючись на відділ комунікації поліції Сумської області.Злочин стався у серпні 2026 року. Невідомий зателефонував жінці, представився співробітником банку та переконав її виконати операцію з токенізації нібито для захисту картки й заощаджень. У такий спосіб зловмисники створили цифрову копію її банківської картки й отримали до неї доступ.За даними слідства, того ж дня підозрюваний двічі сходив у місцевий торговельний центр, де купив цифрову техніку та розрахувався карткою потерпілої на суму понад 220 тис. грн.Оперативники та слідчі Шосткинського районного управління поліції разом із працівниками сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника. Слідчі за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі правоохоронці встановлюють його спільників, досудове розслідування триває.