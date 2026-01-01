У Луцьку знову може зрости проїзд у маршрутках





Про це у коментарі власкору Оксана Карпук.



"До міськради уже надійшли звернення від кількох перевізників з проханням підвищити вартість проїзду. Але відділ тарифної політики буде аналізувати ці документи, якщо звернуться усі перевізники. У минулий тариф була закладена ціна 83 гривень за літр. А зараз дизель коштує понад 100 гривень. Тож перевізників можна зрозуміти.", - зазначила Оксана Карпук.



Водночас вона додала, що найближчим часом тариф на проїзд у автобусах не зросте. І зауважила, що це болюча тема для населення у зв'язку з інфляцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через зростання вартості пального луцькі перевізники почали готувати звернення щодо перегляду тарифу на проїзд у громадському транспорті.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради"До міськради уже надійшли звернення від кількох перевізників з проханням підвищити вартість проїзду. Але відділ тарифної політики буде аналізувати ці документи, якщо звернуться усі перевізники. У минулий тариф була закладена ціна 83 гривень за літр. А зараз дизель коштує понад 100 гривень. Тож перевізників можна зрозуміти.", - зазначила Оксана Карпук.Водночас вона додала, що найближчим часом тариф на проїзд у автобусах не зросте. І зауважила, що це болюча тема для населення у зв'язку з інфляцією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію