У Луцьку знову може зрости проїзд у маршрутках
Сьогодні, 09:15
Через зростання вартості пального луцькі перевізники почали готувати звернення щодо перегляду тарифу на проїзд у громадському транспорті.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради Оксана Карпук.
"До міськради уже надійшли звернення від кількох перевізників з проханням підвищити вартість проїзду. Але відділ тарифної політики буде аналізувати ці документи, якщо звернуться усі перевізники. У минулий тариф була закладена ціна 83 гривень за літр. А зараз дизель коштує понад 100 гривень. Тож перевізників можна зрозуміти.", - зазначила Оксана Карпук.
Водночас вона додала, що найближчим часом тариф на проїзд у автобусах не зросте. І зауважила, що це болюча тема для населення у зв'язку з інфляцією.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради Оксана Карпук.
"До міськради уже надійшли звернення від кількох перевізників з проханням підвищити вартість проїзду. Але відділ тарифної політики буде аналізувати ці документи, якщо звернуться усі перевізники. У минулий тариф була закладена ціна 83 гривень за літр. А зараз дизель коштує понад 100 гривень. Тож перевізників можна зрозуміти.", - зазначила Оксана Карпук.
Водночас вона додала, що найближчим часом тариф на проїзд у автобусах не зросте. І зауважила, що це болюча тема для населення у зв'язку з інфляцією.
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