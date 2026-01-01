У Луцьку знову може зрости проїзд у маршрутках

У Луцьку знову може зрости проїзд у маршрутках
Через зростання вартості пального луцькі перевізники почали готувати звернення щодо перегляду тарифу на проїзд у громадському транспорті.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради Оксана Карпук.

"До міськради уже надійшли звернення від кількох перевізників з проханням підвищити вартість проїзду. Але відділ тарифної політики буде аналізувати ці документи, якщо звернуться усі перевізники. У минулий тариф була закладена ціна 83 гривень за літр. А зараз дизель коштує понад 100 гривень. Тож перевізників можна зрозуміти.", - зазначила Оксана Карпук.

Водночас вона додала, що найближчим часом тариф на проїзд у автобусах не зросте. І зауважила, що це болюча тема для населення у зв'язку з інфляцією.

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Теги: проїзд, Луцьк, нові тарифи
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