На Волині жінка привласнила майже 51 тисячу за фіктивну «муніципальну няню»





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області від 6 листопада 2026 року у справі №166/1782/26, пише



Як встановив суд, схема діяла з серпня 2024-го до лютого 2025 року. Жінка домовилася з іншою особою про оформлення документів для отримання державної компенсації за догляд за дитиною. При цьому фактично послуги няні ніхто не надавав.



Для оформлення виплат виготовили договір про надання послуг догляду за дитиною, додаткову угоду до нього, а також щомісячні акти виконаних робіт і фіскальні чеки. У документах зазначали неправдиву інформацію про нібито надані послуги та оплату за них.



Жінка передавала ці документи до відділення №2 Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації у Ратному. На їх підставі їй призначили компенсацію за програмою «Муніципальна няня».



Загалом із державного бюджету на її рахунок у ПриватБанку перерахували 50 985 гривень.



Махінацію кваліфікували як підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.



Збитки повернула, але має допомогти слідству

Під час розгляду справи жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона також добровільно відшкодувала державі всі незаконно отримані кошти — 50 985 гривень.



21 жовтня 2026 року між обвинуваченою та прокурором уклали угоду про визнання винуватості. За її умовами жінка зобов'язалася надати свідчення про обставини правопорушення та відомих їй інших співучасників, аби сприяти притягненню їх до відповідальності.



Суд врахував, що раніше жінка не мала судимостей, позитивно характеризувалася за місцем проживання, виховує двох малолітніх дітей, має інвалідність II групи, а також відшкодувала завдані збитки.



У результаті Ратнівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив їй остаточне покарання – два роки пробаційного нагляду.



Протягом цього часу вона повинна періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації та виконувати заходи пробаційної програми.



Водночас ця справа може мати продовження. Як повідомив у суді прокурор, правоохоронці розслідують окреме кримінальне провадження щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Мрійливе дитинство» за попередньою змовою з отримувачами компенсацій за програмою «Муніципальна няня».



Жінка погодилася співпрацювати зі слідством і давати свідчення щодо інших можливих учасників схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратному на Волині жінка незаконно отримувала державну компенсацію за послуги «муніципальної няні», якими насправді не користувалася. За сім місяців на її банківський рахунок перерахували майже 51 тисячу гривень бюджетних коштів.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області від 6 листопада 2026 року у справі №166/1782/26, пише "Конкурент" Як встановив суд, схема діяла з серпня 2024-го до лютого 2025 року. Жінка домовилася з іншою особою про оформлення документів для отримання державної компенсації за догляд за дитиною. При цьому фактично послуги няні ніхто не надавав.Для оформлення виплат виготовили договір про надання послуг догляду за дитиною, додаткову угоду до нього, а також щомісячні акти виконаних робіт і фіскальні чеки. У документах зазначали неправдиву інформацію про нібито надані послуги та оплату за них.Жінка передавала ці документи до відділення №2 Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації у Ратному. На їх підставі їй призначили компенсацію за програмою «Муніципальна няня».Загалом із державного бюджету на її рахунок у ПриватБанку перерахували 50 985 гривень.Махінацію кваліфікували як підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.Збитки повернула, але має допомогти слідствуПід час розгляду справи жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона також добровільно відшкодувала державі всі незаконно отримані кошти — 50 985 гривень.21 жовтня 2026 року між обвинуваченою та прокурором уклали угоду про визнання винуватості. За її умовами жінка зобов'язалася надати свідчення про обставини правопорушення та відомих їй інших співучасників, аби сприяти притягненню їх до відповідальності.Суд врахував, що раніше жінка не мала судимостей, позитивно характеризувалася за місцем проживання, виховує двох малолітніх дітей, має інвалідність II групи, а також відшкодувала завдані збитки.У результаті Ратнівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив їй остаточне покарання – два роки пробаційного нагляду.Протягом цього часу вона повинна періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації та виконувати заходи пробаційної програми.Водночас ця справа може мати продовження. Як повідомив у суді прокурор, правоохоронці розслідують окреме кримінальне провадження щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Мрійливе дитинство» за попередньою змовою з отримувачами компенсацій за програмою «Муніципальна няня».Жінка погодилася співпрацювати зі слідством і давати свідчення щодо інших можливих учасників схеми.

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