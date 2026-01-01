Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,38 грн (+6 коп.).



Курс євро

1 євро — 50,33 грн (-15 коп.).



Курс злотого

1 польський злотий — 11,43 грн (-3 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 14 листопада. Долар зменшився ще на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп., а польський злотий - 3 коп.Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,38 грн (+6 коп.).Курс євро1 євро — 50,33 грн (-15 коп.).Курс злотого1 польський злотий — 11,43 грн (-3 коп.).

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