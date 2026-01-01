Напередодні новорічних свят попит зростає: скільки коштує миття вікон у Луцьку





Журналісти



За прайсами клінінгових компаній, стандартне миття вікон у Луцьку коштує від 50 до 80 гривень за квадратний метр, після ремонту — від 55 до 140 гривень. Панорамне скління миють за ціною від 50 до 75 гривень за квадратний метр.



Остаточна вартість залежить від розмірів вікон, поверху, доступу до скла ззовні та обсягу робіт. Наприклад, в одній із клінінгових компаній миття вікон з обох боків коштує 230 гривень за квадратний метр. У цю суму входить очищення скла та рам. Миття однієї москітної сітки коштує окремо — 150 гривень. Щоб дізнатися точну вартість, потрібно надати майстрам заміри вікон.



На одній із платформ миття вікон у стандартній трикімнатній квартирі оцінюють у 800–1500 гривень, а одного вікна — у 250–350 гривень.



Окремо оплачують висотні роботи. Миття фасадного скління коштує від 50 до 75 гривень за квадратний метр, а із залученням альпіністів — від 70 до 100 гривень. Водночас середня ціна миття вікон альпіністами у Луцьку, становить 308 гривень за квадратний метр.



У клінінгових компаніях зазначають, що перед зимовими святами попит на прибирання зростає. Водночас можливість помити вікна залежить не лише від завантаженості майстрів, а й від погоди.



В одній із компаній журналістам ВСН розповіли, що перед Новим роком окремі замовлення на миття вікон уже не приймають через велику кількість роботи. Натомість клієнтам радять звертатися на початку або в середині грудня.



«Якщо сильний мороз, ми не миємо, тому що це небезпечно для працівників і може ускладнити роботу. Якщо плюсова температура, немає дощу та вітру, то ми можемо помити вікна.



Бронювання заздалегідь не беремо, оскільки не можемо спрогнозувати погоду».



У компанії також виїжджають за межі Луцька. До Струмівки, Боратина, Рованців і Боголюбів добираються без додаткової оплати. Якщо ж населений пункт розташований далі, вартість доїзду становить дев’ять гривень за кілометр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням холодів лучани починають готувати оселі до зими. Серед сезонних справ — миття вікон, зняття й очищення москітних сіток. У Луцьку такі послуги пропонують клінінгові компанії та приватні майстри.Журналісти ВСН з’ясували, скільки коштує миття вікон, від чого залежить ціна та чи виїжджають майстри до населених пунктів поблизу Луцька.За прайсами клінінгових компаній, стандартне миття вікон у Луцьку коштує від 50 до 80 гривень за квадратний метр, після ремонту — від 55 до 140 гривень. Панорамне скління миють за ціною від 50 до 75 гривень за квадратний метр.Остаточна вартість залежить від розмірів вікон, поверху, доступу до скла ззовні та обсягу робіт. Наприклад, в одній із клінінгових компаній миття вікон з обох боків коштує 230 гривень за квадратний метр. У цю суму входить очищення скла та рам. Миття однієї москітної сітки коштує окремо — 150 гривень. Щоб дізнатися точну вартість, потрібно надати майстрам заміри вікон.На одній із платформ миття вікон у стандартній трикімнатній квартирі оцінюють у 800–1500 гривень, а одного вікна — у 250–350 гривень.Окремо оплачують висотні роботи. Миття фасадного скління коштує від 50 до 75 гривень за квадратний метр, а із залученням альпіністів — від 70 до 100 гривень. Водночас середня ціна миття вікон альпіністами у Луцьку, становить 308 гривень за квадратний метр.У клінінгових компаніях зазначають, що перед зимовими святами попит на прибирання зростає. Водночас можливість помити вікна залежить не лише від завантаженості майстрів, а й від погоди.В одній із компаній журналістам ВСН розповіли, що перед Новим роком окремі замовлення на миття вікон уже не приймають через велику кількість роботи. Натомість клієнтам радять звертатися на початку або в середині грудня.«Якщо сильний мороз, ми не миємо, тому що це небезпечно для працівників і може ускладнити роботу. Якщо плюсова температура, немає дощу та вітру, то ми можемо помити вікна.Бронювання заздалегідь не беремо, оскільки не можемо спрогнозувати погоду».У компанії також виїжджають за межі Луцька. До Струмівки, Боратина, Рованців і Боголюбів добираються без додаткової оплати. Якщо ж населений пункт розташований далі, вартість доїзду становить дев’ять гривень за кілометр.

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