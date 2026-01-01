Бізнес у Луцьку цікавлять складські приміщення
Сьогодні, 14:07
Бізнес з інших областей, який має намір переїхати до Луцької громади, передусім цікавиться наявністю складських приміщень.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради Оксана Карпук.
"Ми отримуємо запити від бізнесу з інших регіонів України щодо наявності складських приміщень. Але підприємцям потрібні великі площі. А таких об'єктів в нас мало. І вони вже зайняті тими, хто переїхав на початку повномасштабної війни", - наголосила Оксана Карпук.
Вона додала, що бізнес більш активно шукає пропозиції складських приміщень на території області.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради Оксана Карпук.
"Ми отримуємо запити від бізнесу з інших регіонів України щодо наявності складських приміщень. Але підприємцям потрібні великі площі. А таких об'єктів в нас мало. І вони вже зайняті тими, хто переїхав на початку повномасштабної війни", - наголосила Оксана Карпук.
Вона додала, що бізнес більш активно шукає пропозиції складських приміщень на території області.
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