Бізнес у Луцьку цікавлять складські приміщення





Про це у коментарі власкору Оксана Карпук.



"Ми отримуємо запити від бізнесу з інших регіонів України щодо наявності складських приміщень. Але підприємцям потрібні великі площі. А таких об'єктів в нас мало. І вони вже зайняті тими, хто переїхав на початку повномасштабної війни", - наголосила Оксана Карпук.



Вона додала, що бізнес більш активно шукає пропозиції складських приміщень на території області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бізнес з інших областей, який має намір переїхати до Луцької громади, передусім цікавиться наявністю складських приміщень.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора департаменту економічної політики Луцької міськради"Ми отримуємо запити від бізнесу з інших регіонів України щодо наявності складських приміщень. Але підприємцям потрібні великі площі. А таких об'єктів в нас мало. І вони вже зайняті тими, хто переїхав на початку повномасштабної війни", - наголосила Оксана Карпук.Вона додала, що бізнес більш активно шукає пропозиції складських приміщень на території області.

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