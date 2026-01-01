На війні загинув 37-річний військовослужбовець Олександр Голуб з Волині.Про це повідомили у Рожищенській міській раді."14 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Олександр Валерійович Голуб, 1989 року народження. Олександр проходив військову службу у званні солдата, був мотористом складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення 204-ї бригади тактичної авіації. Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Федорівка Куп’янського району Харківської області", - йдеться у дописі.У Рожищенській громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником Олександром Голубом. Вона триватиме з 19 до 21 листопада 2026 року включно, а також у день поховання.Про дату, час і місце поховання Героя повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.