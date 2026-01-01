На війні загинув волинянин Олександр Голуб
Сьогодні, 05:28
На війні загинув 37-річний військовослужбовець Олександр Голуб з Волині.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"14 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Олександр Валерійович Голуб, 1989 року народження. Олександр проходив військову службу у званні солдата, був мотористом складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення 204-ї бригади тактичної авіації. Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Федорівка Куп’янського району Харківської області", - йдеться у дописі.
У Рожищенській громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником Олександром Голубом. Вона триватиме з 19 до 21 листопада 2026 року включно, а також у день поховання.
Про дату, час і місце поховання Героя повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"14 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Олександр Валерійович Голуб, 1989 року народження. Олександр проходив військову службу у званні солдата, був мотористом складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення 204-ї бригади тактичної авіації. Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Федорівка Куп’янського району Харківської області", - йдеться у дописі.
У Рожищенській громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником Олександром Голубом. Вона триватиме з 19 до 21 листопада 2026 року включно, а також у день поховання.
Про дату, час і місце поховання Героя повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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