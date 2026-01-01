У якому стані волинські річки й озера після тривалого маловоддя
Сьогодні, 08:25
За останній тиждень ситуація з рівнями води на річках та озерах Волині дещо покращилася, але на водоймах області продовжують фіксувати низьку водність.
Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на гідрологиню обласного гідрометеоцентру Оксана Ковальчук.
ІІІ «коричневий» рівень небезпеки, який діяв через стан водойм на Волині більше місяця, скасували.
«За рахунок опадів в останні дні на річках спостерігався незначний ріст рівнів води. Загалом же рівні води залишаються близькими до найнижчих за багаторічний період спостережень, — зазначила гідрологиня. — Подекуди спостерігається стояча вода, відсутність стоку».
За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області станом на 19 листопада, за тиждень рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир на Волині, підвищився на 1 см.
На річці Прип'ять рівень води за тиждень підвищився в середньому на 7 см;
на річці Стохід рівень води зріс на 4 см;
на річці Стир знизився в середньому на 8 см;
на річці Західний Буг рівень води зріс на 3 см.
Також в Регіональному офісі водних ресурсів відмітили, що на озері Світязь за тиждень рівень води не змінився.
Що відомо про маловоддя на Волині
Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).
Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.
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Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на гідрологиню обласного гідрометеоцентру Оксана Ковальчук.
ІІІ «коричневий» рівень небезпеки, який діяв через стан водойм на Волині більше місяця, скасували.
«За рахунок опадів в останні дні на річках спостерігався незначний ріст рівнів води. Загалом же рівні води залишаються близькими до найнижчих за багаторічний період спостережень, — зазначила гідрологиня. — Подекуди спостерігається стояча вода, відсутність стоку».
За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області станом на 19 листопада, за тиждень рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир на Волині, підвищився на 1 см.
На річці Прип'ять рівень води за тиждень підвищився в середньому на 7 см;
на річці Стохід рівень води зріс на 4 см;
на річці Стир знизився в середньому на 8 см;
на річці Західний Буг рівень води зріс на 3 см.
Також в Регіональному офісі водних ресурсів відмітили, що на озері Світязь за тиждень рівень води не змінився.
Що відомо про маловоддя на Волині
Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).
Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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