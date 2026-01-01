У якому стані волинські річки й озера після тривалого маловоддя





Про це повідомляє Оксана Ковальчук.



ІІІ «коричневий» рівень небезпеки, який діяв через стан водойм на Волині більше місяця, скасували.



«За рахунок опадів в останні дні на річках спостерігався незначний ріст рівнів води. Загалом же рівні води залишаються близькими до найнижчих за багаторічний період спостережень, — зазначила гідрологиня. — Подекуди спостерігається стояча вода, відсутність стоку».



За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області станом на 19 листопада, за тиждень рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир на Волині, підвищився на 1 см.



На річці Прип'ять рівень води за тиждень підвищився в середньому на 7 см;

на річці Стохід рівень води зріс на 4 см;

на річці Стир знизився в середньому на 8 см;

на річці Західний Буг рівень води зріс на 3 см.

Також в Регіональному офісі водних ресурсів відмітили, що на озері Світязь за тиждень рівень води не змінився.



Що відомо про маловоддя на Волині

Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).



Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній тиждень ситуація з рівнями води на річках та озерах Волині дещо покращилася, але на водоймах області продовжують фіксувати низьку водність.Про це повідомляє "Суспільне" , посилаючись на гідрологиню обласного гідрометеоцентруІІІ «коричневий» рівень небезпеки, який діяв через стан водойм на Волині більше місяця, скасували.«За рахунок опадів в останні дні на річках спостерігався незначний ріст рівнів води. Загалом же рівні води залишаються близькими до найнижчих за багаторічний період спостережень, — зазначила гідрологиня. — Подекуди спостерігається стояча вода, відсутність стоку».За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області станом на 19 листопада, за тиждень рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир на Волині, підвищився на 1 см.На річці Прип'ять рівень води за тиждень підвищився в середньому на 7 см;на річці Стохід рівень води зріс на 4 см;на річці Стир знизився в середньому на 8 см;на річці Західний Буг рівень води зріс на 3 см.Також в Регіональному офісі водних ресурсів відмітили, що на озері Світязь за тиждень рівень води не змінився.Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.

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