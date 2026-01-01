У Польщі спіймали двох українців, які на замовлення росіян робили написи про УПА





Прокуратура розцінює інцидент як спробу розпалити ворожнечу між поляками та українцями, - пише



У польській Познані затримали двох громадян України у справі про провокаційні написи "Слава УПА" на трьох пам’ятниках. За версією прокуратури, чоловіки могли діяти в інтересах російської розвідки. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на прокурорів.



Слідство вважає, що безпосередньо графіті наносив Дмитро Й. За виконану роботу він, як стверджують правоохоронці, мав отримати 1000 злотих. Прокуратура кваліфікує його дії як саботаж і публічне підбурювання до ненависті між польським та українським народами.



Іншого затриманого, Микиту С., підозрюють у тому, що він схилив чоловіка до нанесення написів. За це йому нібито обіцяли 500 доларів. За даними прокуратури, він також виконував завдання російської розвідки.



Обом українцям висунули обвинувачення. Водночас суд відхилив клопотання прокуратури про їхнє попереднє ув’язнення.



Наразі чоловіки перебувають під наглядом поліції. Їм заборонили залишати Польщу та контактувати між собою.



Як повідомлялось, невідомі розмалювали написом "Slava UPA" два пам'ятники, зокрема пам'ятник Героям Варшавського гетто в столиці Польщі Варшаві. Посольство України в Польщі засудило вандалізм і назвало його проявом гібридної війни Росії.

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