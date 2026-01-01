Росія масовано атакувала Україну: у Києві пошкоджено три мости, вибухи лунали у Львові





Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та міський голова Львова Андрій Садовий, пише



Київ



Столицю атакували російські балістичні ракети. Ще близько другої години ночі Кличко повідомляв про влучання уламка ракети й пожежу в триповерхівці Оболонського району міста.



Також у Голосіївському районі росіяни влучили по території об'єкта інфраструктури, де сталося загоряння офісної будівлі, а в Подільському пожежа почалася в нежитловій забудові.



Крім того, пошкоджено три мости: Подільсько-Воскресенський (рух по ньому із правого на лівий берег наразі закритий), Дарницький та Південний, де дозволено рух тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.



Кличко закликав жителів утриматися від використання приватного автотранспорту через ускладнений рух між берегами. Також він звернувся до установ і компаній із проханням впровадити графік дистанційної роботи співробітників. З такими самими проханнями звернулася і Київська міська військова адміністрація.



Там повідомили, що внаслідок атаки у столиці загинуло троє людей. Ще двоє людей зазнали поранень. Кличко уточнює, що, ймовірно, загиблими є працівники «Київводоканалу». Також він називає більшу кількість постраждалих: попередньо, близько 15 людей.



У КМДА кажуть, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів, а через перекриття руху на Подільському мостовому переході змінили рух автобусів № 110, 111, 112, які направили через Північний міст.



Львів



Міська влада Львова також попереджала про рух ракет у напрямку міста. Жителі чули звуки роботи протиповітряної оборони та вибухи, повідомляє кореспондентка hromadske. За даними Повітряних сил ЗСУ, низка ракет продовжує рух у напрямку інших міст заходу України.



За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ніч і ранок для області були «складними». В одному із сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Унаслідок цього поранень зазнав 48-річний чоловік.



Над трьома селами у Львівському районі також збили дрони. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому — безпілотник збили на відкритій території.



У Стрийському районі пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт, а в самому Львові на одній із вулиць виявили уламки ракети ППО.



Загалом від обстрілу, за попередньою інформацією, у Львові загинули дві людини. Це сталося під час атаки по залізничній станції Скнилів. Ще щонайменше четверо людей постраждали, додав Козицький.



Інші регіони



Про обстріл повідомляли й в Харківській обласній військовій адміністрації: росіяни завдали удару по обласному центру, влучивши в автомобіль. На паркінгу біля житлового комплексу пошкоджено п'ять автомобілів та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.



На Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками місто Жовті Води, повідомили в ОВА. Поранень зазнали п’ятеро людей. У місті також пошкоджено багатоквартирні будинки, автівки, банк та магазин.



У країні запровадили відключення світла



В «Укренерго» повідомили, що внаслідок обстрілу ситуація в енергосистемі є «вкрай складною». У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.



У компанії ДТЕК також написали, що через атаку без світла залишилася частина жителів Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів Києва. В інших районах столиці через пошкодження обладнання та перевантаження мереж діють екстрені відключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Київ. Також відбулася атака на Львів за допомогою ракет та дронів.Про це повідомили міський голова Києвата міський голова Львова, пише Громадське Столицю атакували російські балістичні ракети. Ще близько другої години ночі Кличко повідомляв про влучання уламка ракети й пожежу в триповерхівці Оболонського району міста.Також у Голосіївському районі росіяни влучили по території об'єкта інфраструктури, де сталося загоряння офісної будівлі, а в Подільському пожежа почалася в нежитловій забудові.Крім того, пошкоджено три мости: Подільсько-Воскресенський (рух по ньому із правого на лівий берег наразі закритий), Дарницький та Південний, де дозволено рух тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.Кличко закликав жителів утриматися від використання приватного автотранспорту через ускладнений рух між берегами. Також він звернувся до установ і компаній із проханням впровадити графік дистанційної роботи співробітників. З такими самими проханнями звернулася і Київська міська військова адміністрація.Там повідомили, що внаслідок атаки у столиці загинуло троє людей. Ще двоє людей зазнали поранень. Кличко уточнює, що, ймовірно, загиблими є працівники «Київводоканалу». Також він називає більшу кількість постраждалих: попередньо, близько 15 людей.У КМДА кажуть, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів, а через перекриття руху на Подільському мостовому переході змінили рух автобусів № 110, 111, 112, які направили через Північний міст.Міська влада Львова також попереджала про рух ракет у напрямку міста. Жителі чули звуки роботи протиповітряної оборони та вибухи, повідомляє кореспондентка hromadske. За даними Повітряних сил ЗСУ, низка ракет продовжує рух у напрямку інших міст заходу України.За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ніч і ранок для області були «складними». В одному із сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Унаслідок цього поранень зазнав 48-річний чоловік.Над трьома селами у Львівському районі також збили дрони. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому — безпілотник збили на відкритій території.У Стрийському районі пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт, а в самому Львові на одній із вулиць виявили уламки ракети ППО.Загалом від обстрілу, за попередньою інформацією, у Львові загинули дві людини. Це сталося під час атаки по залізничній станції Скнилів. Ще щонайменше четверо людей постраждали, додав Козицький.Про обстріл повідомляли й вобласній військовій адміністрації: росіяни завдали удару по обласному центру, влучивши в автомобіль. На паркінгу біля житлового комплексу пошкоджено п'ять автомобілів та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку.Наросіяни атакували безпілотниками місто Жовті Води, повідомили в ОВА. Поранень зазнали п’ятеро людей. У місті також пошкоджено багатоквартирні будинки, автівки, банк та магазин.В «Укренерго» повідомили, що внаслідок обстрілу ситуація в енергосистемі є «вкрай складною». У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.У компанії ДТЕК також написали, що через атаку без світла залишилася частина жителів Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів Києва. В інших районах столиці через пошкодження обладнання та перевантаження мереж діють екстрені відключення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію