20 листопада на Волині ввели графіки відключення світла
Сьогодні, 09:45
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – з 08:30 20 листопада на території Волинської області будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
"Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - зазнаачють енергетики.
Згодом повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 20 листопада, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
09:30-13:30
підчерга 5.2:
09:30-13:30
підчерга 6.1:
09:30-13:30
підчерга 6.2:
09:30-13:30
Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Київ. Також відбулася атака на Львів за допомогою ракет та дронів.
У повітряному просторі Волині під час тривоги зафіксували 12 засобів ураження ворога, частина з яких покинула межі області.
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Про це повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
"Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - зазнаачють енергетики.
Згодом повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 20 листопада, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
09:30-13:30
підчерга 5.2:
09:30-13:30
підчерга 6.1:
09:30-13:30
підчерга 6.2:
09:30-13:30
Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Київ. Також відбулася атака на Львів за допомогою ракет та дронів.
У повітряному просторі Волині під час тривоги зафіксували 12 засобів ураження ворога, частина з яких покинула межі області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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