На Волині та ще 6 західних областях авіація та ППО збили 57 ракет та 38 реактивних дронів





Про це



Вранці 20 листопада ворог завдав масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по заходу нашої країни із застосуванням крилатих ракет морського і повітряного базування, ударних дронів з реактивними і поршневими двигунами.



Авіація і підрозділи протиповітряної оборони в зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, і Івано-Франківській областях знищили 38 крилатих ракет морського базування "Калібр", 19 крилатих ракет повітряного базування Х-101, 38 реактивних ударних БпЛА "Герань-4", "Герань-5".



Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Київ. Також відбулася атака на Львів за допомогою ракет та дронів.



У повітряному просторі Волині під час тривоги зафіксували 12 засобів ураження ворога, частина з яких покинула межі області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж минулої доби ворог завдавав масованих ударів по західному регіону нашої країни. 19 листопада впродовж дня і вночі 20 листопада російські агресори атакували захід країни реактивними ударними дронами.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Вранці 20 листопада ворог завдав масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по заходу нашої країни із застосуванням крилатих ракет морського і повітряного базування, ударних дронів з реактивними і поршневими двигунами.Авіація і підрозділи протиповітряної оборони в зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, і Івано-Франківській областях знищили 38 крилатих ракет морського базування "Калібр", 19 крилатих ракет повітряного базування Х-101, 38 реактивних ударних БпЛА "Герань-4", "Герань-5".Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада. Також відбулася атака на Львів за допомогою ракет та дронів., частина з яких покинула межі області.

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