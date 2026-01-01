У небі над Волинню зафіксували 12 російських цілей, - ОВА





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"Решта цілей не створила значних руйнувань завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони. На щастя, немає травмованих та загиблих.



Розумію, що такі ранки приносять тривогу та виснаження. Та щоразу, коли лунає сирена, прошу іти в укриття. Бережіть себе й тих, хто поруч", - зазначив виконувач обовязків ОВА Роман Романюк.



Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Україну: у Києві пошкоджено три мости, вибухи лунали у Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні наша держава знову зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Під ударом були багато регіонів. У повітряному просторі Волині під час тривоги зафіксували 12 засобів ураження ворога, частина з яких покинула межі області.Про це повідомили у Волинській ОВА."Решта цілей не створила значних руйнувань завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони. На щастя, немає травмованих та загиблих.Розумію, що такі ранки приносять тривогу та виснаження. Та щоразу, коли лунає сирена, прошу іти в укриття. Бережіть себе й тих, хто поруч", - зазначив виконувач обовязків ОВА Роман Романюк.Нагадаємо, що: у Києві пошкоджено три мости, вибухи лунали у Львові.

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