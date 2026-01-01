У Польщі впали дві російські ракети та реактивний дрон, - Міноборони

Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що дві російські ракети та один реактивний безпілотник впали на території країни зранку 20 листопада.



Про це він сказав під час пресконференції, передає RMF24, пише



Зокрема, поблизу Нового Ліповця ймовірно впала ракета Х-101, ще у Руднику-над-Саном також зафіксували падіння ракети, а в Молодичі — реактивний дрон.



«Цей напад російської федерації на територію України, що мав наслідки для Польщі, був одним із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні», — заявив очільник польського Міноборони.



За його словами, росія обрала дату для обстрілу не випадково, адже 20 листопада заплановані навчання військові навчання «Коаліції охочих».



Косіняк-Камиш повідомив, що ніхто не постраждав, а критична інфраструктура Польщі не зазнала пошкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщіпідтвердив, щозранку 20 листопада.Про це він сказав під час пресконференції, передає RMF24, пише Громадське Зокрема, поблизу Нового Ліповця ймовірно впала ракета Х-101, ще у Руднику-над-Саном також зафіксували падіння ракети, а в Молодичі — реактивний дрон.«Цей напад російської федерації на територію України, що мав наслідки для Польщі, був одним із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні», — заявив очільник польського Міноборони.За його словами, росія обрала дату для обстрілу не випадково, адже 20 листопада заплановані навчання військові навчання «Коаліції охочих».Косіняк-Камиш повідомив, що ніхто не постраждав, а критична інфраструктура Польщі не зазнала пошкоджень.

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