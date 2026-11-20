​Російський дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА





Про це повідомив виконувач обов’язків голови ОВА Михайло Семікін.



FPV-дрон влучив у стіну на рівні сьомого поверху. Люди не постраждали, пожежі після удару не виникло, пише



Вранці 20 листопада у Заводському районі Запоріжжя внаслідок удару російського FPV-дрона по трамваю постраждала жінка. Вона дістала осколкові поранення, їй надають медичну допомогу.



За даними півголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, минулої доби внаслідок російських атак на Запорізький район загинула одна людина. Загалом окупанти завдали 676 ударів по 43 населених пунктах області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові атакували будівлю Запорізької обласної військової адміністрації в центрі Запоріжжя.Про це повідомив виконувач обов’язків голови ОВАFPV-дрон влучив у стіну на рівні сьомого поверху. Люди не постраждали, пожежі після удару не виникло, пише LB.ua Вранці 20 листопада у Заводському районі Запоріжжя внаслідок удару російського FPV-дрона по трамваю постраждала жінка. Вона дістала осколкові поранення, їй надають медичну допомогу.За даними півголови Ради оборони Запорізької області, минулої доби внаслідок російських атак на Запорізький район загинула одна людина. Загалом окупанти завдали 676 ударів по 43 населених пунктах області.

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