Вибух у Польщі: там заявляють про можливе порушення повітряного простору





Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише



Там кажуть, що зараз перевіряють дані радіолокаційних систем, щоб за потреби вжити заходів для протидії потенційній загрозі.



Раніше польський Центр урядової безпеки надіслав мешканцям деяких районів Люблінського воєводства попередження про можливий авіаудар. Тим часом українські моніторингові ресурси писали, що на територію Польщі залетіла російська ракета.



Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський сказав у коментарі RMF24, що біля села Хмелек у Білгорайському повіті впав об’єкт. Також з’ясовують й обставини другого інциденту — падіння невідомого об’єкта поблизу Рудника-над-Санем у Ніському повіті Підкарпатського регіону.



У мережі тим часом з’явилося відео з камер спостереження біля села Хмелек, які зафіксували падіння об’єкта.



У ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Україну. Під ударом, зокрема, був Київ та Львів. Так, у столиці пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости, рух між берегами ускладнено.



Через це міська влада закликала людей утриматися від використання власного автотранспорту, а компанії та установи — перевести працівників на дистанційний графік. Від обстрілу в місті загинуло троє людей, також є поранені.



В «Укренерго» повідомили, що після атаки ситуація в енергосистемі є «вкрай складною». У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Компанія ДТЕК також казала, що без світла лишилася частина мешканців кількох районів Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряний простір Польщі могли порушити невстановлені повітряні об’єкти. У прикордонному з Україною Люблінському воєводстві лунала тривога.Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише Громадське Там кажуть, що зараз перевіряють дані радіолокаційних систем, щоб за потреби вжити заходів для протидії потенційній загрозі.Раніше польський Центр урядової безпеки надіслав мешканцям деяких районів Люблінського воєводства попередження про можливий авіаудар. Тим часом українські моніторингові ресурси писали, що на територію Польщі залетіла російська ракета.Речник Оперативного командування Збройних сил Польщісказав у коментарі RMF24, що біля села Хмелек у Білгорайському повіті впав об’єкт. Також з’ясовують й обставини другого інциденту — падіння невідомого об’єкта поблизу Рудника-над-Санем у Ніському повіті Підкарпатського регіону.У мережі тим часом з’явилося відео з камер спостереження біля села Хмелек, які зафіксували падіння об’єкта.У ніч проти 20 листопада російські війська масовано обстріляли Україну. Під ударом, зокрема, був Київ та Львів. Так, у столиці пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости, рух між берегами ускладнено.Через це міська влада закликала людей утриматися від використання власного автотранспорту, а компанії та установи — перевести працівників на дистанційний графік. Від обстрілу в місті загинуло троє людей, також є поранені.В «Укренерго» повідомили, що після атаки ситуація в енергосистемі є «вкрай складною». У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Компанія ДТЕК також казала, що без світла лишилася частина мешканців кількох районів Києва.

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