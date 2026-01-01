Біля Луцька 85-річний водій збив пішохода: постраждалий - у реанімації





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася вчора, близько 15:30, на вулиці Обʼїзній у Струмівці.



85-річний водій автомобіля Skoda наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 33-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.



На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені всі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські зʼясовують обставини ДТП у Струмівці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася вчора, близько 15:30, на вулиці Обʼїзній у Струмівці.85-річний водій автомобіля Skoda наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 33-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені всі обставини ДТП.

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