21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революції, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках.Вже котрий рік поспіль День гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення рф, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора.День народження 21 листопада святкують медійниця(на фото) та журналіст, ведучийЦього дня також особисте свято у Сергія Скулинця, директора Волинського академічного облмуздрамтеатру імені Шевченка.Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Павло, Олексій, Володимир, Микола, Ада.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.21 листопада (4 грудня за старим стилем) відзначають одне з дванадцяти найважливіших свят Православної Церкви - Введення в храм Пресвятої Богородиці.За збереженими свідченнями, у батьків Пресвятої Богородиці Іоакима та Анни довго не було дітей. Вони багато молилися Господу, і коли народилася дочка, то дали обітницю, що присвятять її Богу. Маленька Марія жила з батьками в Назареті до трьох років, а потім Іоаким і Анна разом із родичами, під спів священних пісень і з запаленими свічками повели доньку до Єрусалимського храму.Введення в храм Пресвятої Богородиці - дуже глибоке за змістом свято: переступивши поріг Єрусалимського храму, Марії було уготовано стати "одухотвореним Храмом". Будь-яка людина так само вводиться в Церкву через Таїнство Хрещення - це і є введення людини в храм.